4 maneras de activar las hormonas para adelgazar

Es verdad que adelgazar no es tan sencillo, para bajar de peso es necesario mejorar nuestros hábitos alimenticios y ejercitarnos al menos tres veces por semana. Por otro lado y aunque nos cueste creerlo, las hormonas no solo influyen en nuestro estado de ánimo o crecimiento, también ¡son responsables de nuestra apariencia!

En realidad, las hormonas influyen en nuestro peso, y si quieres empezar a lucir una figura envidiable, es necesario que las activemos y así empecemos adelgazar sin mucho esfuerzo. El organismo funciona de una manera increíble, ¡no lo olvides! Aquí te dejamos 3 maneras de activar las hormonas para adelgazar:

1.- Ríe

Es sencillo y saludable, ¡ríe más! Un estudio del Centro de la Universidad de Loma Linda de Neuroinmunología en California, encontró que un minuto de risa puede reducir hasta en un 30% tus niveles de cortisol en sangre; hormona que se encuentra relacionada a la inflamación de células. Así que por una mejor silueta y por todas las personas que te rodean, empieza a relajarte más y a reír hasta por los detalles más absurdos que se presenten en tu vida, ¡vale la pena!

2.- Come rico y saludable

Cada vez que comes, en tu intestino se libera colecistoquinina, péptido y otras hormonas similares que mandan el mensaje al cerebro de satisfacción. Para que esta sensación sea más duradera, un análisis de la Universidad de Cambridge recomienda el consumo de comidas ricas en proteínas (pollo, pescado, huevos, etc.), esto generará un aumento de estas hormonas. Comer hace feliz a las personas, come rico y saludable.

3.- Recibe un masaje relajante

El estrés genera ansiedad, retención de líquidos y te hace ganar algunos kilos extras. En cambio, un masaje relajante y profundo puede ayudarte a estimular los nervios que se encargan de liberar sustancias químicas en tu cerebro como la serotonina y la dopamina. Ambas mejoran el estado anímico y nos aleja del estrés y del hambre.

4.- Haz ejercicios

Ejercitarte al menos tres veces por semana hace que tus hormonas se pongan en movimiento y así adelgaces de forma más efectiva y permanente. ¿Qué esperas para empezar a ponerlo en práctica? ¡Realmente funciona!

Fuente: www.whatthegirl.com