50 frases geniales para recordar a Ava Gardner

Recibió una nominación al Oscar, se casó tres veces, quemó la noche madrileña y en los 50 se la conocía como “el animal más bello de mundo”. Hoy habría cumplido 94 años.

1.

“Cada vez me resulta más difícil divertirme, y cuando ya no consiga ni aburrirme, será el fin.”

2.

“Deben ser mis genes de campesina los que me mantienen fuerte y saludable. No importa los esfuerzos que hago por autodestruirme, me las arreglo para sobrevivir.”

3.

“Hay en Frank (Sinatra) 7 kilos de hombre y 43 de pene.”

4.

“La fama y el dinero no dan la felicidad. Si no tienes un hogar feliz no significan nada.”

5.

“Cuando pierdo los nervios, cariño, no puedes encontrar ni un sitio para esconderte”

6.

“Cuando en 1986 tuve una apoplejía… hubiera saltado por la ventana. En lugar de eso, seguí adelante. No tenía elección. Aprendí que en la vida hay que perseverar.”

7.

“En cierto modo llegué a odiar mi belleza muy a menudo. Ahora que el tiempo se la ha llevado me proporciona casi un alivio. No me importa envejecer, pero me asusta ser olvidada y volver al anonimato.”

8.

“Creo que la razón principal por la que mis matrimonios fallaron es porque siempre amé demasiado bien, pero nunca sabiamente.”

9.

“En el fondo, soy bastante superficial.”

10.

“La verdad es que he disfrutado de mi vida. He tenido una buena vida del carajo.”

11.

“Llega un momento en el que te enfrentas al hecho de que te has convertido en un viejo putón.”

12.

“Nunca fui uno de aquellos bebedores silenciosos, que beben día y noche sin parar. Me encantaban las fiestas y trasnochar. Cuando bebía, era sólo por el efecto. Con todas las copas que he tomado, no recuerdo haber disfrutado de ninguna. El único motivo por el que bebía era para superar mi timidez.”

13.

“La idea de la muerte ha sido una constante en mi vida. No por miedo sino por temor a morir sola.”

14.

“No me gusta en absoluto todo lo que se ha escrito de mí, por la sencilla razón de que no es cierto.”

15.

“No valgo una mierda actuando.”

16.

“Ser estrella de cine es muy aburrido. Lo hago por el dinero, eso es todo. Después de todos estos años sigo sin tener ni idea de qué es el cine. Nunca he sido actriz, pero no sé escribir, ni pintar, ni hacer ninguna otra cosa.”

17.

“Aunque nadie me cree, llegué a Hollywood como una chica de campo, con los valores simples y ordinarios de una chica de campo.”

18.

“Nunca tuve intención de desmentir las falsedades que se han escrito sobre mí, ya que con eso lo único que haría es perder un tiempo maravilloso que necesito para mí misma.”

19.

“Yo no entiendo a la gente a la que le gusta trabajar y hablar de ello como si fuera una especie de deber maldito. No hacer nada es como estar flotando en el agua caliente. Encantador, perfecto.”

20.

“Es muy duro enfrentarse al hecho de que el matrimonio con el hombre al que amas se ha terminado. Es pura agonía.”

21.

“La vida no ha sido buena conmigo. Me ha dado fama, riqueza y todo lo que se quiera, pero por lo demás me lo ha negado todo. La mujer que había y hay en Ava Gardner siempre ha sido maltratada y ha sufrido decepciones. A pesar de todo soy una mujer que se esfuerza en vivir y amar la vida.”

22.

“Deben ser mis genes de campesina los que me mantienen fuerte y saludable. No importa los esfuerzos que hago por autodestruirme, me las arreglo para sobrevivir.”

23.

“Admiro a Greta Garbo. Cuando empezó su crepúsculo tuvo el valor de huir de él y retirarse con dignidad.”

24.

“Era o escribir los libros o vender las joyas y soy muy sentimental con las joyas.”

25.

“El cine no me ha tratado muy bien que digamos. Por lo tanto no me siento obligada a reconocerle nada. Si acaso el aspecto económico que es lo único que me interesa.”

26 .

“Demonios, supuse que si te mantenías por aquí el tiempo suficiente, ellos tendrían algo bueno que decir de ti.”

27.

“Animados por la música flamenca, reíamos, bebíamos, salíamos. Yo era su chica, y él mi hombre; así de sencillo. Éramos buenos amigos, además de buenos amantes, y no nos exigíamos demasiado el uno al otro.”

28.

“Hollywood era un barrio tranquilo y monótono de Los Ángeles, con palmeras marchitas, edificios despintados, tiendas baratas y cines llamativos.”

29.

“Frank Sinatra tenía algo en su voz que solo he oído en otras dos personas: Judy Garland y María Callas. Una calidad que me lleva a desear llorar de felicidad, como un atardecer hermoso o un coro de niños cantando villancicos.”

30.

“Lo peor de ser actriz es el ambiente que este hecho te crea fuera de los platós.”

31.

“Con mis fotografías se podría haber alfombrado el Hollywood Boulevard de acera a acera.”

32.

«Se piensa que el amor loco puede curarlo todo. Pues no. Si quieres que el matrimonio funcione, necesitas tener algo más en común. Me casé con tres hombres atractivos, de mucho talento, que sabían fascinar a las damas. Supongo que ellos podrían decir lo mismo de mí. Pero teniendo en cuenta que entre mis tres maridos han reunido una colección de veinte esposas, no creo todo fuera culpa mía.»

33.

«Me duele tremendamente que la vida me haya privado de la alegría de ser madre.»



34.

«Se suele decir que Hollywood destruye a las grandes figuras que ella misma crea, como Judy Garland o Marilyn Monroe, pero yo no estoy segura de eso, ya que todos más o menos ejercemos un control sobre nuestras vidas.»

35.

“Si hubiese tenido un hijo, al menos tendría una persona a la que amar, sin temor a separaciones o fracasos. Estuve tentada de adoptar un niño. Si no lo hice fue por temor a no saber educarlo. Tengo que conformarme con mis sobrinos.”

36.

“Si los actores no se estuviesen besando continuamente ante la cámara, se tirarían al cuello para morderse.”



37.

«Soy estrella de Hollywood y a pesar de ello, nunca me he cortado las venas, ni he tomado pastillas para dormir, y eso hoy en día es todo una hazaña.»

38.

“Si tuviese que volver a vivir mi vida, la viviría exactamente igual. Tal vez un par de cambios aquí y allá, pero nada en especial.”

39.

“Sólo tengo una regla en la actuación, confiar en el director en cuerpo y alma.”

40.

“Supe con absoluta certeza que Luis Miguel (Dominguín) era para mí… Yo era su chica y él mi hombre. Era así de sencillo.”.

41.

“Supongo que mi inseguridad se explica por mi tremenda timidez. Soy una persona totalmente tímida en todos los sentidos.”

42.

“Tengo muchas ideas fijas y a veces creo que estoy loca.”

43.

“Todo lo que saqué de mis matrimonios fueron mis dos años de psicoanálisis pagados por Artie Shaw.”

44.

“Vine a este mundo a las diez de la noche y, a menudo, pienso que tal vez por eso me convertí en un ave nocturna. Cuando se pone el sol, me siento más despierta. Se necesita talento para vivir de noche y esa es la única habilidad que siempre he estado convencida de poseer.”

45.

“Deseo vivir hasta los 150 años, pero el día que muera, deseo que sea con un cigarrillo en una mano y un whisky en la otra”.

46.

“El sexo no es demasiado importante, lo es cuando amas mucho a alguien.”



47.

“Dios sabe que yo misma tengo tantas debilidades que debería ser capaz de entenderlas y perdonarlas en otros. Pero no lo hago.”

48.

“Alguna de las cosas que más lamento en mi vida ocurrieron cuando estaba bebiendo. No soy buena con el alcohol. Y no me importa qué momento o qué hora del día es, sólo bebo demasiado.”

49.

Era perezosa. Hubiera sido mejor si me lo hubiese tomado más en serio. Nunca tuve respeto por la actuación, muy a menudo aprendí mis líneas de camino al estudio”

50.

“Lo que realmente me gustaría decir sobre el estrellato es que me dio todo cuanto nunca quise.”