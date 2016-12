8 famosas que no dudan en hacerle frente a las redes sociales

El caso de Brenda Asnicar no es uno aislado. Ante la lluvia de críticas por su delgadez, la actriz no se quedó callada y respondió a quienes salían a opinar del tema. Y, siguiendo ese ejemplo, repasamos el caso de otras figuras que lejos de callar su opinión ante maltratos virtuales, salen al cruce para defender su postura y de paso, ubicar a sus agresores.

1. Ariel Winter. La actriz de Modern Family es uno de los ejemplos más reconocibles de bullying en internet. Desde hace unos años, la joven que en la serie interpreta a Alex es víctima de agresiones virtuales. Primero, a raíz de su apariencia y luego por unas pequeñas cicatrices que le quedaron cuando se sometió a una operación para reducir su busto. En las redes sociales, muchos usuarios la atacaron fuertemente cuestionando por qué no había ocultado esas marcas producto de la operación. Ariel no dudó en responder que esas cicatrices tenían que ver con su decisión y que bajo ningún punto de vista pensaba avergonzarse de ellas.

Guys there is a reason I didn’t make an effort to cover up my scars! They are part of me and I’m not ashamed of them at all. 🙂 — Ariel Winter (@arielwinter1) 31 de enero de 2016

2. Alanna Masterson. La actriz encargada de interpretar a Tara en The Walking Dead recibió las burlas de muchos fans cuando en el episodio “Swear” de la serie varios notaron -¡y señalaron!- que ella había ganado algo de peso. Alanna, que había dado a luz hacía un tiempo y por eso su cuerpo había sufrido la transformación lógica que deriva de un embarazo, le respondió a sus resentidos críticos con una foto de su hija y les deseó que ojalá jamás tengan hijos y que si los tenían sean capaces de enseñarles a ser amables.



3. Demi Lovato. La popular cantante y actriz sufrió durante varios años un severo cuadro de desorden alimenticio que repercutió en su figura. Por este motivo, fue víctima de varias burlas en las redes sociales que apuntaban contra su apariencia física. Pero Demi , lejos de esconderse, decidió salir a contestarle puntualmente a un usuario que la llamaba “gordita”. Con humor y mucha altura, ella respondió a las críticas.

But…. Big Macs….. 🙌🙌🙌🙌 RT @alekjandro: shut up fatty dont choke on ur mcdonalds! @ddlovato — Demi Lovato (@ddlovato) 19 de diciembre de 2014



4. Lady Gaga. La cantante también fue víctima de agresivas burlas en las redes sociales, que una vez más apuntaban contra su estado físico. Tras compartir una foto en Instagram, recibió una serie de comentarios negativos, pero indiferente a esos ataques, Gaga publicó al rato otra imagen muy similar en la que escribía que “el interior era lo que realmente importaba”.

#bodyrevolution Proud at any size, because the inside is what really counts. Plus, it’s all how you pose! Just ask the supermodels! Una foto publicada por xoxo, Joanne (@ladygaga) el 8 de Sep de 2014 a la(s) 4:10 PDT



5. J.K. Rowling. La creadora de Harry Potter es conocida por no callarse ante las agresiones de los usuarios de Twitter. Desde comentarios homofóbicos hasta resentidas críticas por sus trabajos, Rowling les responde a todos con su lengua karateca que poco tiene que envidiarle a la de Moria Casán. Una de sus contestaciones más conocidas es cuando luego de elogiar a Serena Williams, un usuario dijo que el éxito de la tenista tenía que ver con el lucir como un hombre, a lo que la escritora respondió sin muchos miramientos: “Claro, porque mi marido se ve exactamente así en un vestido. Eres un idiota”.

.@diegtristan8 “she is built like a man”. Yeah, my husband looks just like this in a dress. You’re an idiot. pic.twitter.com/BCvT10MYkI — J.K. Rowling (@jk_rowling) 11 de julio de 2015



6. Chloe Grace Moretz. La joven actriz de Kick-Ass agotada por leer tuits anónimos que atacan a diestra y siniestra, simplemente mandó un mensaje claro preguntándose cuándo las personas detrás de las computadoras se iban a cansar de decirle a la gente “gorda” o “masculina”.

When will people hiding behind computer screens get tired of calling someone “fat” or “masculine” – — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) 28 de junio de 2016



7. Amy Schumer. Otra actriz que no se calla nada es Amy Schumer , que siempre está atenta a no dejarse atacar y uno de los momentos más claros de esto fue cuando un fan se sacó una foto con ella para subirla a Twitter con la frase de: “Pasé la noche con Amy Schumer. Claramente no soy el primer hombre en decir eso”. A ese chiste agresivo, la actriz lo respondió diciéndole “claro, porque soy una prostituta, entiendo”. El joven, a diferencia de otros casos de agresiones virtuales, no dudó en pedirle disculpas.

@LCJReviews @jondaly I get it. Cause I’m a whore? Glad I took a photo with you. Hi to your dad. — Amy Schumer (@amyschumer) 18 de enero de 2016



8. Selena Gomez. La artista pop también hizo oídos sordos a un grupo de usuarios en Instagram que insistían en decirle “gorda”. Cuando ella se sacó una foto en unas playas de México, varios salieron a agredirla por su figura, pero con mucha altura Selena simplemente ignoró esos comentarios mal intencionados y posteó una foto en la que daba cuenta de que se sentía feliz con su imagen.

I love being happy with me yall #theresmoretolove 😂 Una foto publicada por Selena Gomez (@selenagomez) el 16 de Abr de 2015 a la(s) 5:39 PDT

