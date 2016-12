Ante desaceleración económica, Exportaciones No tradicionales lideran el crecimiento

Las Cámara de Exportadores, Logistica y Promoción de Inversiones de Sata Cruz – CADEX, efectúo las conclusiones de la economía boliviana durante el 2016 y sus perspectivas para el 2017. Wilfredo Rojo, presidente de la Institución resalto que a pesar de la fuerte desaceleración económica el sector productivo No tradicional presentó mayor resiliencia, y lideró el crecimiento de las exportaciones nacionales.

Según datos oficiales disponibles al mes de octubre 2016 las exportaciones totales se decrecieron en volumen -4% y en valor -21% comparados con el mismo periodo del año anterior. Desagregando las exportaciones según grupo de productos se observó que los minerales crecieron en volumen 8% y en valor 2%; los hidrocarburos se desmoronaron en volumen -7% y en valor 47%; mientras que las exportaciones No tradicionales crecieron en volumen 17% y en valor 3% respectivamente.

Rojo recordó que las exportaciones son el principal ingreso del país, sin ellas no se podría importar, el gobierno nacional no dispondría recursos para gastar, las rentas de las ETAs, Vejez, entre otros no existirían. En ese sentido, exhortó al gobierno nacional en promover conjuntamente las exportaciones No tradicionales, trabajar para diversificar la matriz productiva y realizar estrategias para avanzar hacia la complejidad económica y la economía del conocimiento.

El presidente del gremio del sector exportador, logístico y de promoción de inversiones sugirió cinco lineamientos estratégicos (LE), para promover nuevamente el dinamismo económico.

LE1. Agenda productiva : Para reactivar los sectores económicos a través de incentivos sectoriales, acceso a crédito productivo, promoción de exportaciones y atracción de inversiones. Es preciso revitalizar la confianza entre sector público y privado a través de un verdadero compromiso por el crecimiento económico, la productividad y competitividad, única vía para alcanzar el bienestar social.

LE2. Regulación pro productiva: Pasar de la regulación recesiva a la regulación pro productiva esto permitiría en el corto plazo oxigenar la actividad productiva. Análogamente, políticas tributarias y laborales diferenciadas, acorde a la realidad productiva y financiera de las actividades económicas, incentivando la formalidad con la reducción de costos. Esto permitirá en el mediano y largo plazo generar mejores niveles de productividad y competitividad a favor del país.

LE3. Políticas públicas sociales: Para generar mayores ingresos y empleos hay que producir más y mejor para ello se requiere liberar y promover las exportaciones No tradicionales. También, construir estrategias de diversificación productiva y complejidad económica.

LE4. Integración y facilitación del comercio: Acuerdos comerciales selectivos para igualar nuestra ventaja comparativa con el resto del mundo. Reducir la burocracia y tramitología para elevar la eficiencia, además de institucionalización de los cargos públicos.

LE5. Infraestructura productiva: Priorizar la inversión en infraestructura productiva y de proyectos de alto impacto socioeconómico (Puerto Busch, Rositas, Mutún, Hub Viru Viru, Interconexión Ferroviaria Oriente-Occidente, y uso de la Biotecnología).

Los pronósticos

El 2016 el país registraría por segundo año consecutivo un déficit comercial, se estima que para la presente gestión, se tendría un déficit cercano a los 1,300 millones de dólares estadounidenses.

Por un lado tenemos una caída en el valor de las exportaciones, que según nuestras proyecciones rondarán los 7,100 millones de dólares a diciembre de 2016, lo que representaría una caída de un 18% en valor.

Respecto al crecimiento económico se prevé que 2016 este oscilaría +/- 4,2%; de la misma forma las expectativas de crecimiento económico para el 2017 son modestas y se sitúan por debajo del 4%. Por quinto año consecutivo el crecimiento económico se achicaría, en ese sentido urge una sincera alianza pública privada con una agenda productiva de largo plazo, concluyó Wilfredo Rojo.