Antonio y Nicole: “No necesitamos papeles para sentirnos casados”

El actor español y diseñador y su novia fueron los protagonistas de nuestra gran portada del número 100. Ya puede leer la entrevista, colmada de revelaciones, completa en la web.

Antonio Banderas (Málaga, 1960) me cuenta que ha mandado grabar unos versos en la pared de su nuevo ático malagueño. La letra dice más de él que del poeta Manuel Alcántara, su autor: “A la sombra de una barca me quiero tumbar un día, echarme todo a la espalda y soñar con la alegría”. Parece un objetivo simple, casi naíf, aunque extremadamente ambicioso para el actor, un workaholic con casi 100 películas a sus espaldas.

“Yo busco lo que dice ese verso de mi amigo Manolo y no lo consigo. Y no lo voy a conseguir nunca porque no puedo parar de trabajar”, admite con cierto tono de resignación. “Al mes de parar ya estoy inquieto y la cabeza me empieza a dar vueltas”, se lamenta. Solo en los últimos dos años ha participado en el rodaje de siete películas entre Italia, Chile y Bulgaria. Ahora se encuentra en Sofía rodando con Paz Vega la cinta de acción Stoic, del director israelí Isaac Florentine.

A eso hay que sumarle su contribución estelar en el nuevo disco de Barbra Streisand, sus estudios de moda en Central Saint Martins de Londres —la escuela de diseño por la que pasaron John Galliano, Stella McCartney y Alexander McQueen—, la marca de ropa que presentó este verano, su línea de fragancias y la colección de relojes que lanzará estas Navidades.

Es un sábado lluvioso y frío de otoño en la capital búlgara, pero Antonio no parece molesto por haber tenido que madrugar para nuestro encuentro en el palacio de Vrana. Ha llegado de buen humor, vestido con una chaqueta vaquera diseñada por él y de la mano de su novia, Nicole Kimpel (Stuttgart, 1980). “Hace muchos años conocí a algunos de los hijos del dueño de la casa”, me dice mientras recorremos los salones.

El “dueño de la casa” es Simeón de Sajonia-Coburgo-Gotha, exrey y ex primer ministro de Bulgaria, quien nos ha cedido su hogar para la sesión de fotos. Uno de los secretarios privados del monarca destronado nos guía entusiasmado mientras recita de memoria diálogos de El guerrero número 13, película que el malagueño protagonizó en 1999. “Usted marcó mi infancia”, le confiesa el empleado. Banderas tenía 39 años entonces. Ahora, 56.

“”Melanie y yo nos seguimos queriendo. Dejamos de funcionar juntos y decidimos separarnos, pero el amor perdura”

—Cuando oye cosas así, ¿nota la crisis de los 50?

—La crisis la voy a sentir cuando no pueda hacer las cosas que he hecho toda mi vida. El día que vaya a esquiar a Aspen y me duela una rodilla me dará un poco de coraje. He visto a mucha gente que trata de vivir como si tuviera 20 años cuando tiene 60 y es muy patético. No quiero eso para mí. He cumplido muchos sueños, he trabajado y sigo trabajando en uno de los lugares más competitivos del mundo, tengo mi propia estrella en el Hollywood Boulevard, he participado en grandes producciones y también en cine de autor con genios como Pedro Almodóvar. ¿Se puede pedir más?

—Tengo la impresión de que necesita volver a empezar cada cierto tiempo.

—No es que sienta la necesidad, es que no puedo evitarlo. Es algo natural e innato en mí.

Desde que dejó su Málaga natal, con 19 años, José Antonio Domínguez Bandera no ha parado de reinventarse. Fue muso de la movida madrileña en los ochenta, latin lover de Hollywood en los noventa, superestrella internacional en los 2000. La nueva versión del malagueño ha cambiado Los Ángeles por Londres, tiene una novia 20 años menor que él, estudia moda y acaba de terminar de escribir el guión de sus sueños, la historia de un niño refugiado que llega a las playas españolas y recibe asilo en la mansión de una millonaria. “Estoy trabajando muy duro porque quiero volver a comprar mi libertad cuanto antes. Quiero dirigir y producirme a mí mismo. No me gusta tener encima la bota de alguien que me dice lo que tengo que hacer”, me explica.

Un Divorcio “Amistoso”

Mientras hablamos, Antonio enciende un cigarrillo. Fuma la marca American Spirit. “Se los traigo de Estados Unidos porque son los únicos que le gustan”, me indica su asistente. “Se cuida y hace mucho ejercicio. Como está rodando una película de acción, va el gimnasio todos los días”, aclara su novia en un español casi tan perfecto como dulce. El tabaco parece ser su único vicio. Es difícil encontrarle una mancha. Ni siquiera su divorcio de Melanie Griffith (Nueva York, 1957) ha salpicado su reputación. Tras casi dos décadas de matrimonio, la pareja anunció su separación en el verano de 2014 con un comunicado en el que subrayaban que lo hacían “de forma meditada y consensuada, de una manera amorosa y amistosa, honrando y respetando a los demás, nuestra familia y amigos, y al tiempo precioso que hemos pasado juntos”.

—No todos los días se leen comunicados como ese.

—Es que Melanie y yo nos seguimos queriendo. Dejamos de funcionar juntos y decidimos separarnos, pero el amor perdura.

—¿Cuál fue la fórmula para una separación tan civilizada?

—(Risas). No hay una fórmula. Como te decía, nos seguimos queriendo. Y cuando el cariño persiste, las cosas salen bien. No tuvimos que ponernos delante de un juez con cara de perro y tirar 20 años a la basura. Han sido casi dos décadas con muchos momentos preciosos y nos negamos a desecharlos. A Melanie la seguiré queriendo hasta que se muera o hasta que me muera yo.

—Ojalá todos los divorcios fueran como el suyo. Mire el de Angelina Jolie y Brad Pitt…

—He trabajado con los dos y me da mucha pena. Pero en los divorcios de los demás no me puedo meter.

La publicista de Antonio nos interrumpe y dice que es hora de iniciar la sesión de fotos. Él suspira aliviado. “Ya tendremos tiempo de seguir hablando”, me susurra guiñando un ojo. Su novia me sonríe, pero no va a hacer declaraciones. “Antonio es el protagonista”, recalca ella. Se conocieron en el Festival de Cine de Cannes, en 2014, cuando el matrimonio Banderas-Griffith daba sus últimos coletazos. “Lo encontré fascinante”, reconoció Kimpel a Vanity Fair en septiembre de 2015. “Le dije: ‘Seguimos en contacto y cuando arregles tu vida, ya veremos’. Nunca entraría en un matrimonio”, aclaró entonces la financiera. Dos semanas después de ese primer encuentro en la Costa Azul, el actor y su esposa anunciaron su separación. Melanie sigue soltera. “No te digo que me encantaría que encuentre pareja, pero sí que quiero verla feliz y que nuestros hijos la vean feliz. Ha sido y sigue siendo mucho en la cinematrografía norteamericana. Tuvo unos años ochenta y noventa maravillosos y se merece lo mejor”, dice su ex.

—Confieso que soy muy fan de Armas de mujer.

—Y yo (risas). Admiré a Melanie mucho antes de quererla. Es una actriz fundamental. Pero las intérpretes como ella llegan a un punto en el que dejan de recibir ofertas de papeles.

Hollywood busca carne fresca y eso le pasa factura a mujeres como ella. En cambio, los hombres podemos trabajar hasta que morimos. Es una injusticia, pero no de la industria del cine, sino de toda la sociedad. Vivimos en una época en la que la belleza es parte fundamental de las relaciones humanas y en la que las mujeres tienen que parecer eternamente jóvenes.

—Nunca jugaron a ser “la pareja de cine”…

—No, nunca lo hicimos. Pudimos y no quisimos. Y no me arrepiento de ello. Éramos muy caseros. Supongo que otros matrimonios de famosos juegan a eso porque Hollywood no da premios solo a una bonita actuación. Hay que tener amigos influyentes, ir a muchas fiestas y hacer lobby y nosotros no estábamos dispuestos a ello.

Durante casi 20 años, Banderas y Griffith fueron el matrimonio idílico. Hubo rumores de crisis, pero siempre los desmintieron. Ahora interpretan al pie de la letra el guión de los ex bien avenidos. “Melanie invitó a Nicole a comer a su casa en Los Ángeles. Pasamos un buen rato juntos”, confiesa el actor. “Nicole se lleva muy bien con ella. También con nuestra hija Stella. Aunque ahora vivo en Londres, mi idea es comprar algún día una casita en California para estar cerca de la familia”.

—¿Echa de menos Hollywood?

—No, yo vivía en Hollywood porque tenía a mi familia allí. Después del divorcio necesitaba cambiar de escenario. Pero echo de menos a la familia. Tengo un piso en Nueva York y volveré a Los Ángeles porque Stella ya está en la universidad. Tengo una muy buena relación con Melanie y ese es un logro nuestro y de nuestros hijos. Nos vemos, nos llamamos… No pasa una semana sin que hablemos.

La única hija del matrimonio, Stella del Carmen (Marbella, 1996), estudia Español en la Universidad del Sur de California (USC). “Es un sitio muy bueno, tiene una tasa de admisión de solo el 18 por ciento. Al principio se fue a Nueva York pero se encontró muy desubicada, no era su ciudad. Estaba lejos de sus amigos y de sus hermanos. Y el clima de California es maravilloso mientras que el de Nueva York es salvaje”, dice el intérprete. También siente como suyos a Dakota Johnson y Alexander Bauer, los hijos que Melanie tuvo con Don Johnson y Steven Bauer. “Ahora Dakota es una superestrella. Está muy liada con Cincuenta sombras de Grey y nos vemos menos. Ni su madre ni su padre la empujaron a ser actriz, pero teníamos clarísimo desde que era una niña que el cine era lo suyo. Espero que la profesión le dé la oportunidad de jugar en muchos géneros y que no la encasille”.

Mundos Opuestos

Nicole Kimpel es la otra gran mujer en la vida de Banderas. “Ella es muy internacional. Su madre es de Ámsterdam y su padre de Stuttgart. Así que es mitad alemana, mitad holandesa y se siente suiza porque vivió muchos años allí. También estudió en Estados Unidos”, dice Antonio con orgullo. Tras graduarse en Relaciones Internacionales, Kimpel hizo un postgrado en Finanzas, se especializó en inversiones y trabajó para las filiales suizas de los bancos Merril Lynch y Lombard Odier. En 2009 creó su propia empresa de asesoría en inversiones. “Es tan inteligente como bella”, murmura el actor mientras le lanza una mirada tierna. Ella le devuelve el gesto y le enseña cómo le queda un vestido de Dior que lucirá en la sesión. “¿Has visto a una mujer más guapa?”, me pregunta. Es alta, delgada y atlética. Y, sin embargo, parece no tener ansias de protagonismo.

—¿Qué le gusta de ella?

—Que no tiene nada que ver con mi profesión. Aporta un mundo distinto. Es una mujer calmada, tímida hasta cierto punto. Yo soy muy nervioso, hiperactivo y echado para adelante y nos equilibramos bastante bien. Me aporta la tranquilidad que no tengo. Es mi cable a tierra.

—Siendo ella tímida, ¿cómo vive el mundo del showbusiness?

—Con fascinación, ya la estás viendo. Siempre le han gustado las películas y le parece extraordinario vivir esto desde dentro. Cuando estoy rodando me voy a las seis de la mañana y vuelvo a las nueve de la noche y me dice: “¿Solo has hecho cuatro escenas en todo el día?”. Cree que una película se hace de un tirón (risas). Pero lo acepta muy bien. Se ha visto obligada a jugar un juego que no es el suyo y lo acepta muy bien.

—Ha dicho que no volvería a casarse. ¿Ya no cree en el matrimonio?

—(Risas). Vengo de dos matrimonios y en estos momentos no siento la necesidad de firmar cuatro papeles y creo que Nicole tampoco. Bueno, estoy convencido de que ella tampoco lo necesita. Nicole y yo vivimos como si estuviéramos casados y no necesitamos dar ese paso burocrático para reafirmar nuestra relación.

La pareja no deja de jugar durante la sesión de fotos. Antonio hace bromas para arrancar una sonrisa a Nicole. “¡Que sepáis que me está agarrando el culo!”, grita. Ella claudica y estalla en carcajadas. Pero no son solo un tándem romántico, sino también empresarial. Trabajan juntos en el desarrollo y expansión internacional de la marca de ropa Antonio Banderas, que lanzaron el verano pasado de la mano del gigante textil danés Bestseller. Kimpel conoce muy bien ese mundo porque su padre era ingeniero y alto ejecutivo de la compañía estadounidense DuPont, creadora del vespel, la licra, el neopreno y el nylon.

La pareja se ha mudado a un chalé de diseño en el sur más verde y bucólico del Gran Londres, en Surrey, donde tienen como vecinos a Andy Murray, Michael Caine y Brad Pitt. Allí han montado un taller donde experimentan y ponen en práctica lo que aprenden en Central Saint Martins.

“Han creado cursos especiales de cinco semanas para los dos. Así yo puedo estudiar y seguir rodando. Supongo que no podré graduarme hasta dentro de cuatro o cinco años, pero estoy muy satisfecho con todo lo que estoy aprendiendo”. No puedo evitar preguntarle si no se siente “viejo” para ir a la universidad y compartir pupitre con veinteañeros. “Cuando surgió la idea de lanzar mi propia marca de ropa, sentí que tenía que estudiar y poner los codos sobre la mesa. Y si lo tengo que hacer a los 56 años, lo hago. Yo me encuentro bien, con capacidad para aprender y hacer cosas nuevas. Si funciona, genial. Si no, buscaré otro camino”, responde.

—¿Cómo está funcionando su primera colección?

—Hemos planeado un crecimiento a fuego lento de la marca. La idea es ir encontrando nuestro espacio en el mercado. El mundo de la moda ha cambiado mucho y lo ha cambiado una empresa española que se llama Inditex. No quiero hacerle la pelota a nadie porque trabajo con un competidor, pero Inditex ha democratizado la moda. Mi socio, Besteller, va en la misma línea.

—¿Son más duras las críticas de moda o las de cine?

—(Risas). De momento las de cine. El mundo de la cultura es mucho más complejo y subjetivo.

—¿A quién le gustaría vestir?

—No he pensando en una persona. De momento hago ropa masculina porque el mundo femenino es más difícil. La mujer cambia prácticamente cada semana. Eso me lo dijo Tom Ford, a quien me encontré en Londres. Me confesó que desde que entró en el mundo de la moda femenina no tiene un minuto libre. El hombre es muchísimo más cobarde a la hora de vestir. Basta con ir a una alfombra roja para darse cuenta de que todos vamos de pingüinos.

Marca “For Export”

Durante la sesión de fotos le toca lucir un esmoquin. “¿De verdad tengo que hacerlo? ¿Y con fajín?”, pregunta. Tiene dudas, pero termina accediendo cuando le decimos que es un traje de su primera colección. “Con mi marca estoy dando lo mismo que otros pero diferente: polos con cuello mao, chaquetas de cuero con metales en oro… Juego con los pequeños detalles”, me explica. Ese ha sido un consejo de sus amigos de la moda, entre los que se encuentran monstruos sagrados de la talla de la diseñadora venezolana Carolina Herrera y el francés Jean Paul Gaultier. “Me dijeron que debo ser muy cauto en estas primeras colecciones, que soy un personaje público y que si hago una locura me van a dar duro. Por eso apuesto por ofrecer básicos con un giro”.

—No todo el mundo cuenta con la bendición de popes como Herrera o Gaultier. Es un privilegiado.

—Sí, lo soy. Me dijeron que si tenía esta inquietud siguiera adelante. Llevo 20 años haciendo fragancias con Puig, el mismo grupo de Carolina y Jean Paul. He coincidido con ellos en muchas cenas y me han animado a dar este paso. Pero nunca me he conformado con poner mi nombre o imagen a nada, tengo que meterme de lleno en el proceso creativo y sentirme involucrado.

La marca Antonio Banderas vende y mucho. Quizá ya no estemos ante aquel “macho latino” que, hambriento de éxito, se devoró Hollywood en los años noventa. Pero el sex symbol sigue tan vivo como hace casi tres décadas. Más maduro, pero igual de sexy y seguro de sí mismo. “Sería tan arrogante de mi parte reconocer que he sido o que sigo siendo un icono sexual. Además, llevo mirándome al espejo 56 años y he perdido la objetividad sobre mí mismo. Te prometo que la he perdido…”, me dice mientras suelta una de sus carcajadas y le da la última calada a un cigarrillo. Pero le replico que en realidad tiene todo muy claro.

—¡Me has pillado!

