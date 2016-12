Ariana Grande: “No soy un pedazo de carne”

La cantante arremete en Twitter contra la cosificación femenina e insta a las mujeres a que se levanten contra las actitudes machistas

“Puede que a algunos no os parezca gran cosa, pero me provocó náuseas y me sentí cosificada”. La cantante Ariana Grande, de 23 años, ha contado este martes en su cuenta de Twitter una experiencia que ha vivido con un fan que, en esta ocasión, no ha sido nada placentera para la joven estrella, sino al contrario. Tras su vivencia, ha querido denunciar públicamente una situación machista que ha vivido en sus propias carnes y con lo que pretende animar a que las mujeres no se queden calladas ante situaciones incómodas.

El martes por la noche, Ariana Grande y su novio, el rapero Mac Miller, fueron a por comida, cuando se cruzaron con el que parecía ser un excitado seguidor de la artista de Dangerous Woman. “Estaba emocionado, y mientras M [su pareja desde el pasado agosto] estaba en el asiento del conductor él estaba literalmente en el coche con nosotros. Pensé que todo esto era lindo y fascinante hasta que dijo: ‘Ariana es muy sexy, tío. Te veo, ¡te veo tirándotela!”, empieza el relato que ha compartido la cantante en su cuenta de Twitter, en la que tiene 43,2 millones de seguidores.

“A partir de ese momento me sentí callada y herida. Cosas como esta pasan todo el tiempo y son el tipo de situaciones que contribuyen a que las mujeres sientan miedo e insuficiencia. No soy un trozo de carne que un hombre puede conseguir para usarla para su placer. Soy una mujer adulta en una relación con un hombre que me trata con amor y respeto”, sentencia Grande. “Me duele el corazón que tanta gente joven se sienta lo suficientemente cómoda como para utilizar estas frases y cosificar a las mujeres con esa facilidad”. Según cuenta la cantante, recientemente elegida como la mejor artista del año en los premios de la música estadounidense, se ha animado a compartir este episodio porque dice conocer demasiado bien cómo las mujeres sienten que muy a menudo un hombre les habla de una forma inapropiada en público o se aprovechan de ellas en público. “Tenemos que hablar de estos momentos abiertamente porque son dañinos y persisten en nuestro interior como una vergüenza. Tenemos que compartir y hablar de lo que nos hace sentir incómodas porque si no lo hacemos, simplemente continuara”.

but alas Una foto publicada por Mac Miller (@larryfisherman) el 31 de Oct de 2016 a la(s) 2:30 PDT

Ariana Grande también se animó a responder a quienes le replicaron que ella misma “cosifica” su cuerpo en las letras de su música. “Esa es la historia. Las mujeres expresando su sexualidad a menudo se confunde por ‘hola, ¡vengan a faltarme el respeto!’. Este no es el caso. Los hombres y las mujeres se pueden expresar como quieran. ¡Incluso sexualmente! Y esa no es una invitación para que te falten el respeto”. Su mensaje ya ha sido compartido más de 64.000 veces.

No es la primera vez que Ariana Grande alza la voz por cómo son tratadas las mujeres. En una entrevista con la revista Billboard el pasado mes de mayo, la también actriz criticó que cantantes como Justin Bieber o Zayn Malik sean alabados por posar sin camiseta mientras se avergüenza a Miley Cyrus o Kim Kardashian si hacen lo mismo. “Si uno va a alabar lo sexy que está un artista masculino sin camiseta, y una mujer decide hacer una sesión de fotos en pantis o enseñando sus pechos, ella necesita ser tratada con la misma admiración”, declaró a la publicación.