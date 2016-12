Bill Gates revela tres habilidades, esenciales para el éxito en el mercado laboral

Tiksa Negeri Reuters

El multimillonario ha señalado que los trabajadores competentes en esos ámbitos serán “los agentes del cambio para todas las instituciones”.

Bill Gates ha revelado las tres habilidades que cree que harán a cualquiera exitoso en el futuro mercado laboral.

Basándose en datos que ha recopilado, el icónico empresario de tecnología y cofundador de Microsoft ha concluido que las personas con conocimientos en estos ámbitos serán las más demandadas en los próximos años, se trata de las ciencias, la ingeniería y la economía.

“Pienso en el conocimiento básico de las ciencias, habilidades matemáticas, la economía y un montón de carreras: el futuro será muy exigente en esas cosas”, cita el periódico ‘The Independent‘ la entrevista de Gates con el editor ejecutivo de LinkedIn, Daniel Roth. “No es necesariamente que escribas códigos, pero necesitas entender lo que pueden hacer los ingenieros y lo que no pueden hacer”, añadió.

El cofundador de Microsoft también se ha mostrado bastante optimista respecto a la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en EE.UU. Gates ha señalado que esperaba ver una “duplicación” de la innovación en salud, educación y energía, agregando que “EE.UU. estaba entrando en una nueva fase”.

