Cartelera Multicine Santa Cruz del 29 , 30 de diciembre 2016 y del 1 al 3 de enero del 2017

Programación Multicine SANTA CRUZ del 29 al 30 de diciembre 2016 y del 1 al 3 de enero del 2017

ESTACIÓN ZOMBIE 2D en SALA PLUS (Estreno / Español / Mayores de 14 años) 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:40

ESTACIÓN ZOMBIE 2D (Estreno / Subtitulada / Mayores de 14 años) 21:00

LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE 2D (Estreno / Español / Todo Público) 13:05, 15:05, 17:05, 19:10

LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE 3D (Estreno / Español / Todo Público) 16:15

BAILARINA 2D (Estreno / Español / Todo Público) 12:20, 14:25, 16:40, 19:00

BAILARINA 3D (Estreno / Español / Todo Público) 15:50

¿POR QUÉ ÉL? 2D (Estreno / Español / Mayores de 14 años) 13:20, 15:40, 18:10, 20:30

¿POR QUÉ ÉL? 2D (Estreno / Subtitulada / Mayores de 14 años) 22:50

SING: ¡VEN Y CANTA! 2D (Español / Todo Público) 12:30, 13:30, 14:45, 17:00, 18:00, 19:40, 22:10

SING: ¡VEN Y CANTA! 3D (Español / Todo Público) 12:00

UNA PAREJA DISPAREJA 2D (Español / Todo Público) 12:10, 14:30, 16:50, 19:20, 21:45

MULTI VACACIONES: CIGÜEÑAS 2D (Bs 15 / Español / Todo Público) 12:00

MULTI VACACIONES: HEIDI 2D (Bs 15 / Español / Todo Público) 14:00

STAR WARS ROGUE ONE 2D (Español / Todo Público) 14:20, 17:10, 19:50, 22:30

STAR WARS ROGUE ONE 2D (Subtitulada / Todo Público) 20:20, 23:00

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS 2D (Español / Todo Público) 18:15, 20:50

MARGARITA 2D (Español / Todo Público) 21:10

FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA 2D (Español / Mayores de 14 años) 23:05

ESTRENOS

ESTACIÓN ZOMBIE

LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE

BAILARINA

¿POR QUÉ ÉL?

PRECIOS: Lunes, Martes y Jueves: 2D Bs. 35 / 3D Bs. 50

Viernes a Domingo y Feriados: 2D Bs. 45 / 3D Bs. 60

Sala 1 3D Plus: Lunes, martes y jueves: Bs. 50

Sala 1 3D Plus: Viernes a domingo y feriados: Bs. 60

Miércoles 2X1: 2D Bs. 35 / 3D Bs. 50