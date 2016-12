Constitucionalista afirma: No hay forma de habilitar a Evo

Referendo es de cumplimiento obligatorio

El abogado constitucionalista y expresidente de la Cámara de Diputados (2001-2002), Luis Vásquez Villamor aseguró que “no hay forma legal ni constitucional” de rehabilitar una posible candidatura del presidente Evo Morales para las elecciones de 2019, porque todas las vías están cerradas tras el referendo del 21 de febrero de 2016.

Dijo que desde el punto de vista legal y constitucional, ese resultado echa por tierra cualquier camino legal, porque el artículo 15 de la Ley del Régimen Electoral, señala que las decisiones adoptadas mediante referéndum tienen vigencia inmediata y obligatoria y son de carácter vinculante y ordena, además, a las autoridades como responsables de su eficaz y oportuna aplicación.

Vásquez sostuvo que el 51,3% de los bolivianos le dijo “no” a la consulta si quería que Evo Morales y Álvaro García Linera vuelvan a ser candidatos para el 2019. Ese pronunciamiento es totalmente vinculante al mismo Órgano Legislativo, Electoral y Judicial y los inhabilita inclusive a tratar cualquier iniciativa de esa naturaleza.

“Técnica y constitucionalmente no hay una ventana que les permita retrotraer el acto a un estado anterior y solo basta ver el resultado que dice que ambos no pueden repostularse en las próximas elecciones y no hay forma que puedan eludir este tema”, declaró a Erbol consultado sobre el actual debate que abrió el MAS a partir de su congreso en Montero.

Explicó que reciente argumento del Procurador General del Estado, Héctor Arce, sobre que la renuncia habilitante tiene jurisprudencia, indicó que Evo Morales inició un mandato con un período fijo y si por alguna razón renuncia, no es que el período deja de existir, simplemente, se elige al vicepresidente y cuando termina éste convocará a una elección general. “No hay forma de querer utilizar la renuncia anticipada para habilitarse a un nuevo período”, manifestó.

Ni siquiera vale intentar una copia del estilo nicaragüense de acudir al Tribunal Constitucional sobre los eventuales derechos políticos, porque sobre ellos el pueblo boliviano, que es el máximo soberano, también ya se ha pronunciado para el 2019.

“Lamentablemente todo lo que están haciendo es una suerte de artificios verbales que no tienen un sentido constitucional más o menos serio. No hay ningún mecanismo legal que permita revisar los resultados del referendo. No existe o sea que cualquier afirmación en ese sentido, es simplemente un desconocimiento de las leyes”, manifestó.

Fuente: erbol.com.bo