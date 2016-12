Desvelan las características del Xiaomi Redmi Note 4 Pro

No hay prácticamente un día en el que no conozcamos un nuevo rumor o filtración alrededor de la firma china, ya sea en forma de imágenes de un terminal misterioso o bien sobre las características de un futuro lanzamiento. En este caso se trata de lo segundo, ya que se han filtrado las características del Xiaomi Redmi Note 4 Pro , una evolución del popular terminal de la firma que podría ofrecer más potencia y rendimiento, algo similar a lo ocurrido con el modelo Pro en la anterior generación de este phablet de 5,5 pulgadas.

Como ya ocurriera el pasado año con el Xiaomi Redmi Note 3 Pro, la compañía lanzó un modelo más potente para suceder al lanzado inicialmente con procesador Mediatek, por un Snapdragon más potente.

Características del Xiaomi Redmi Note 4 Pro

Aunque la fuente que ha desvelado estas características habla directamente del Xiaomi Redmi Note 4X, es lógico pensar que estemos ante la conocida versión Pro de anteriores generaciones, y que como era de esperar ofrecerá una versión con procesador Snapdragon. Como ya ocurriera en ese caso se modificarán aspectos muy concretos y que afectan directamente al rendimiento del teléfono.

Como por ejemplo el procesador, que pasaría del Helio X20 deca core de MediaTek a un Snapdragon 653, sucesor del procesador que monta el Redmi Note 3 Pro. Además recibirán mejoras también la memoria RAM, que aumentará hasta las 4GB y contará con un almacenamiento interno de 64GB. De esta forma estaríamos ante una evolución del Xiaomi Redmi Note 4 más potente aún que el modelo original. Mientras que no se ha especificado una fecha concreta sobre el lanzamiento de este Xiaomi Redmi Note 4 Pro, sí que se espera que pueda ser presentado dentro de pocas semanas, justo cuando en el mes de enero se cumplirá un año de la llegada del Redmi Note 3 Pro.

Recordemos que este contaba con el procesador Snapdragon 650 junto a una memoria RAM de 3GB, convirtiéndose de largo en el teléfono más popular de la firma, ya que cuenta con un gran rendimiento y un precio de alrededor de los 150 euros en la actualidad, incluso inferior en muchos aspectos. Por las fechas en que se conocen estos datos no sería descabellado pensar que tras las fiestas navideñas tengamos el nuevo Xiaomi Redmi Note 4 Pro, y lo que es mejor, a un precio que una vez más no dejará indiferente a nadie. No en vano podríamos estar ante el teléfono con mejor relación rendimiento precio de 2017, su predecesor ya lo es prácticamente de 2016.