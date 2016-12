El actor de Luke Skywalker: “Estoy devastado”

Hollywood se vuelca en las redes sociales para despedir a la actriz, que falleció este martes a los 60 años

I’m deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished.

El presentador de televisión Ryan Seacrest tuiteó: “Mis pensamiento y oraciones con la familia de Carrie Fisher”. Mientras que la actriz Mia Farrow lamentó el fallecimiento de la actriz con el mensaje: “Oh, no. Carrie aún no había terminado.

thoughts and prayers to Carrie Fisher’s family — Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) 27 de diciembre de 2016

I’m deeply saddened at the news of Carrie’s passing. She was a dear friend, whom I greatly respected and admired. The force is dark today! — Billy Dee Williams (@realbdw) 27 de diciembre de 2016