¿Estrenas móvil Android? Así puedes pasar los datos y contactos de tu viejo smartphone

Santiago Luque – @karrhidhol

Estamos en épocas festivas y los regalos están a la orden del día. Algunos afortunados han recibido como regalo un smartphone Android nuevo y reluciente. Puede que te lo hayan regalado o te lo hayas comprado tú mismo, no importa, pero a los pocos minutos de sacarlo de la caja y quitar todos los plásticos estarás disfrutando de él.

Pero para poder llegar a ese deseado momento tienes que pasar por la ardua tarea que es configurarlo todo y ponerlo todo a tu gusto dentro de las posibilidades que te ofrece el terminal. Lo más pesado de todo será, quizás, conseguir tener los datos que estaban en tu anterior móvil en el nuevo, así que aquí te dejamos unos consejos para facilitarte esa tarea y disfrutes de tu regalo lo antes posible.

Antes de nada, importante, haz una copia de seguridad en tu viejo móvil

Nunca está de más recordar la importancia de las copias de seguridad, un paso básico para que no se pierda nada en la mudanza. Cada vez es más frecuente que la gente se preocupe por hacer un respaldo de sus datos, así que nunca viene mal un pequeño recordatorio.

Para hacer la copia de seguridad, únicamente debes ir al apartado de Ajustes y buscar el apartado de copias de seguridad que, según el modelo, puede estar en Seguridad, en Almacenamiento o, simplemente, tener una sección llamada Copia de seguridad. Una vez hecha, ya podrás ceder el protagonismo a tu nuevo smartphone.

Ya en el nuevo terminal, una vez introduces la cuenta de Google que tenías en el anterior, durante la configuración inicial se añadirán los datos que tenías (aplicaciones, contactos, etc.), es una forma sencilla que dejará tu móvil casi del todo configurado, pero avisamos de que no se restablece todo.

Android, en su camino evolutivo, ha ido mejorando en múltiples puntos, y el de poder pasar los datos de un terminal a otro es uno de ellos. Ahora es bastante más ágil, ofreciéndote, incluso, poder pasar esos datos usando el NFC si ambos dispositivos tienen el chip en lugar de usar el método tradicional.

No debemos olvidar que a día de hoy muchos de nuestros datos están asociados a nuestra cuenta de Google, lo que facilita que se restablezcan automáticamente nada más iniciar sesión en el nuevo dispositivo. Únicamente tienes que ir a los ajustes y, en el apartado de Cuentas podrás decidir de cuáles quieres hacer una copia de seguridad.

Google Drive

Google, en su intento por dar importancia a los servicios en la nube, ha ido añadiendo características a su aplicación, Google Drive, para que le demos uso. Uno de los más acertados, quizás, sea el de poder restaurar copias de seguridad, ya sea de contactos, fotos, vídeos, eventos de calendario, etc, y si vienes de iOS, podrás usar también esta aplicación.

Para ello, trás haber hecho la copia de seguridad en tu anterior móvil, sólo tendrás que descargar la app (si no la tenías ya), ingresar tu cuenta de Google, y los datos mencionados ya estarán en tu flamante nuevo smartphone. Fácil, sencillo, y apenas te ocupará tiempo, quizás sea la mejor forma de no perder los recuerdos por no tenerlos guardados en una tarjeta microSD.

Copy My Data

Si, por alguna razón, te has olvidado de hacer copia de seguridad de tus fotos, contactos, vídeo, etc., y no te apetece usar Google Drive, Copy My Data puede ser una buena solución a tus problemas, y es que básicamente hace algo similar a Google Drive, pero sin tener que depender de la nube ni de hacer copias de seguridad.

Lo único que tienes que hacer es instalar la aplicación en ambos dispositivos, asegurarte de que ambos están conectados a la misma red Wi-Fi y dejar que la Copy My Data te guíe en el traspaso de los datos que quieras. El único esfuerzo que deberás hacer será el de estar pendiente de ambos smartphones.

Copy My Data Precio: Gratis

Desarrollador: Media Mushroom

Descargar: Desde Google Play

SHAREit

Si Copy My Data te resulta una aplicación poco completa, SHAREit te dejará bastante satisfecho, y es que no sólo te permite pasar fotos o vídeos, sino que puedes compartir cualquier archivo, e incluso aplicaciones que tengas instaladas, aunque en el nuevo dispositivo deberías habilitar los orígenes desconocidos para instalar la aplicación compartida. Lo único que no permite pasar son los contactos.

Al igual que en el caso de la aplicación anterior, únicamente tienes que tener SHAREit instalado en ambos dispositivos y conectarlos a la misma red Wi-Fi. En el móvil que envia el archivo debes seleccionar como destinatario al receptor y verás el progreso en ambos. La mayor ventaja de SHAREit es que es multiplataforma, estando disponible para Android, iOS, Windows Phone, Windows (a partir de XP) y Mac OS.

CLONEit

Aunque pueda parecer bastante similar a SHAREit, en realidad son bastante distintas entre ellas para ser aplicaciones de más o menos del mismo tipo. Para empezar, la forma en la que se conectan ambos dispositivos es algo distinta, sigue requiriendo conectarse a la misma red Wi-Fi, pero el remitente, además, activará su zona Wi-Fi automáticamente.

Al descargar la app en ambos teléfonos y ejecutarla, cada uno debe asignarse su papel de remitente y receptor, siendo éste último el que debe elegir a su compañero y el que elige qué tipo de datos quiere recibir. Al contrario que SHAREit, éste sí permite pasarse contactos, pero a cambio no es multiplataforma.

Lo único que le quedaría pendiente a esta app es que te permita, por ejemplo, pasar fotos o archivos individuales, no todos los que tenga el dispositivo remitente, pero todo se transfiere de una forma bastante rápida.

CLONEit – Batch Copy All Data Precio: Gratis

Desarrollador: SuperTools Corporation

Descargar: Desde Google Play

Aparte de lo aquí mencionado, es posible que tu nuevo smartphone tenga alguna aplicación o sistema de recuperación de datos propio, en muchos casos (siempre depende del fabricante) perfectamente implementado, así que te recomendamos que también le eches un vistazo por si te gusta más que las alternativas que te ofrecemos aquí.

