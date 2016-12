Evo Morales advierte con quitar viviendas sociales otorgadas en alquiler o convertidas en negocios

El Mandatario boliviano lanzó la advertencia durante la entrega, en Puna, Potosí, de 100 viviendas sociales. El 23 de diciembre, amenazó con quitar ambulancias que sean mal utilizadas por Alcaldías o que estén en estado de abandono.

Morales en el acto central en la comunidad de Puna, en Oruro. Foto: Captura Bolivia Tv

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

El presidente Evo Morales advirtió una vez más con quitar las casas otorgadas por el Gobierno a familias de escasos recursos, en los casos en que los beneficiarios las alquilen, las entreguen en anticrético o las conviertan en negocios.

Hizo la advertencia en la localidad de Puna, Potosí, durante un acto de entrega de casas otorgadas por el Plan estatal de Vivienda.

“La vivienda social es para la gente que no tiene casa. En algunos departamentos, como en el oriente boliviano, la gente que tiene casa otra casa más (quiere) y después me informo que esas casas son karaoke, están alquiladas o en anticrético. ¿Estarán aprobando la ley? ¡no! Con ley vamos a quitar esas casas porque eso no es para alquiler, anticrético ni para karaoke; es para la gente que no tiene casa”, sostuvo.

El Presidente entregó la mañana de este martes en Puna, provincia José María Linares del departamento de Potosí, 100 viviendas sociales. En el acto, criticó a dirigentes sociales que buscan obtener una vivienda más vía el programa estatal y demandó a las familias garantizar el terreno para la construcción de las casas.

Cuatro días atrás, el Mandatario anunció la reversión al Estado de aquellas ambulancias que con inversión estatal fueron entregadas a municipios y que actualmente se encuentran en estado de abandono o son utilizadas como movilidades de las alcaldías. La orden recayó sobre la ministra de Salud, Ariana Campero.

“Por tanto ministra (dirigiéndose a Campero) (…) usted tiene una instrucción: rápidamente recuperar esas ambulancias que no están prestando servicio y vamos a entregar a otros alcaldes que están demandando esas ambulancias”, sostuvo el Mandatario durante el acto de entrega de 45 ambulancias a hospitales e institutos militares en el patio de honor del Colegio Militar en la zona de Irvapi en La Paz.

Hoy, Morales aseveró que algunos “se aprovechan de los programas sociales” y llamó a los dirigentes a controlar el uso correcto de las viviendas. “Imposible para mí poder controlar estos programas (…) por eso estamos haciendo leyes y digo esto hay que hacer y está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, subrayó.

Desde principios de año, el oficialismo trabaja en una ley de reversión de viviendas sociales que no cumplan con la función social asignada. (27/12/2016)