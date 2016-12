Evo plantea dar tierras fiscales a cocaleros y admite que ‘no es totalmente un éxito’ la erradicación

“No es totalmente un éxito” la eliminación de cultivos de coca puesto que “no faltan algunos compañeros que plantan en el Chapare sobre el cato de coca” pero son “muy pocos”, sostuvo el presidente Evo Morales.

Gobierno plantea dar tierras fiscales a cocaleros y ve que ‘no es totalmente un éxito’ la erradicación

Erradicación de la coca en Bolivia Foto: Internet

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

El Gobierno está dispuesto a entregar tierras fiscales a los productores de coca de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para evitar asentamientos en áreas protegidas como los parques nacionales, desveló el presidente Evo Morales. Admitió que “no es totalmente un éxito la política de erradicación”.

“Si ellos no tienen terreno, estamos dispuestos a entregar a compañeros de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz tierras fiscales, no en parques fiscales si no donde están habilitados para nuevos asentamientos”, señaló en una conferencia de prensa.

Advirtió que los cocales en áreas protegidas serán erradicados. “Quiero decir públicamente, con mucho respeto a los compañeros: No pierdan su tiempo plantando coca en parques de reserva forestal o parques naturales, van a perder su tiempo”, sostuvo.

Morales admitió que la erradicación de los cultivos de coca ilegal “no es totalmente un éxito” puesto que “no faltan algunos compañeros que plantan en el Chapare sobre el cato de coca” (extensión de 40 por 40 metros) pero son “muy pocos”.

Según un reporte del director del Comando Estratégico Operacional (CEO), coronel Gonzalo Rodríguez, se erradicó, de enero hasta principios de diciembre, 6.576 hectáreas de arbusto excedentario e ilegal.

El Gobierno elabora una ley de la coca para regular y establecer sanciones. De hecho hay corrientes que perfilan la pena de cárcel para los infractores. (22/12/2016)