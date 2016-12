Google Play Music regala 4 meses de música gratis

Cada vez que llega la navidad, las diferentes compañías ofrecen interesantes promociones para que nos decidamos de una vez por todas a contratar un servicio, descargar una aplicación, aprovechar algún descuento… Aunque también encontramos los que se tratan de aprovechar de la necesidad de gastar dinero por Navidad e incrementan los precios. Pero no es el caso del que os hablamos. Tras la llegada de Amazon Prime Music, el servicio de música en streaming del gigante de las ventas, la competencia que menos éxito había tenido hasta el momento en este mercado, parece que se han puesto las pilas y han comenzado a ofrecer importantes descuentos en su servicio de música.

Google acaba de lanzar una nueva promoción para que los usuarios que a día de hoy no tienen contratado ningún servicio de música en streaming, se animen y contraten Google Play Music, gracias a los 4 meses que nos ofrece forma gratuita. Google siempre regalaba el primer mes para que los usuarios pudieran valorar si su servicio cumplía las necesidades de los usuarios, pero en esta ocasión y únicamente por navidades, nos ofrece 3 meses más de forma gratuita.

Para poder aprovechar esta oferta, debemos darnos de alta en Google Play Music con nuestra cuenta de Google, si anteriormente no lo habíamos hecho. Para poder hacerlo debemos tener asociada a nuestra cuenta un método de pago, generalmente en forma de tarjeta de crédito, tarjeta de crédito que no recibirá ningún cargo hasta que no se acabe el cuarto mes, cuando finaliza el período gratuito que nos ofrecen los chicos con sede en Mountain View.

Si todavía no tenías claro el partido que le puedes sacar a un servicio de música en streaming, sobre todo la comodidad que nos ofrece si nos gusta estar escuchando música todo el día, ahora es el momento ideal para hacerlo.

Fuente: actualidadgadget.com