Hay 2.832 puntos de SOAT para 1,5 millones de rodados

La empresa estatal de seguros y reaseguros personales Univida anunció la implementación de 332 puestos de venta y 2.500 agentes móviles (un total de 2.832) en la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en el país, dentro del plan de contingencia aplicado por la entidad para aplacar la molestia de los propietarios de motorizados de uso público y privado.

En un comunicado público, Univida nombra a 15 ciudades donde aumentó los puestos de venta para atender la demanda que se viene incrementando paulatinamente, a medida que se acerca el 2017. Además, destaca los 2.500 agentes móviles de venta de las aseguradoras Nacional Vida, Nacional de Seguros Patrimoniales, Alianza Seguros y Univida.

Cabe hacer notar que el parque automotor boliviano, registrado por el RUAT, es de 1.574.584 unidades.

“Hay filas pero se está siguiendo el mismo comportamiento de años anteriores, cuando la última semana de diciembre se incrementan las ventas. Son más de 1,5 millones de SOAT que se tiene que vender. Vamos por el 13%, reconoció el presidente del directorio de Univida, Diego Pérez.

Hace días, Univida había anunciado la instalación de 5.000 puntos de venta a escala nacional, con más de 700 puntos ambulantes, 3.500 vendedores, 500 supervisores y 500 agentes de seguros. Pero al final, la estatal no lo hizo.

Aplazan a Univida

El ejecutivo del Transporte Federado de Cochabamba, José Orellana, amenazó ayer con expresar una “posición dura”, contra la entidad aseguradora si no resuelve la venta. “Univida está dando sus primeros pasos, pero se ha aplazado rotundamente. Si no crean más puntos de venta vamos a tener problemas. Sabremos responsabilizar a quien corresponda si no adquirimos el SOAT”, dijo.

Sanciones a la estatal

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), Patricia Mirabal anunció el martes, emitir 6 notas de cargo a Univida que están siendo procesadas por la aseguradora.

“Son los cargos que se presentan contra el grupo de empresas que estamos comercializando el SOAT que somos Alianza, Nacional Vida y Nacional Patrimonial y Univida. Vamos a presentar” nuestros descargos, mencionó Pérez.

Mirabal aclaró que las notas de cargo solo se dirigen a Univida, aunque consideró que “Univida a su vez podría sancionar a las otras compañías asociadas”, recalcó