Helen Mirren ha dado el discurso navideño real definitivo

La actriz aprovechó su visita a un programa televisivo para imitar a la reina Isabel y lanzar un mensaje a sus súdbitos. Uno en el que todos vamos a estar de acuerdo.

La reina Isabel II nos ha dejado preocupados a todos por la suspensión de sus viajes de Navidad sin dar explicación alguna. Lo hace, además, en un año donde su figura ha ganado popularidad gracias a The Crown, una de las series del año que tiene previsto contar todo su reinado.

Según los planes de la ficción de Netflix, la idea es contar en cada temporada 10 años de vida de la monarca, por lo que de momento hay previstas seis temporadas. Y no solo eso. Por lo visto, sus creadores quieren cambiar cada dos temporadas a todo el reparto de la serie para que la edad de los actores corresponda con la de los personajes sin tener que usar maquillaje. ¿Y a que nos lleva eso? A que si todo sigue como debe seguir, Helen Mirren será otra vez la reina Isabel en las últimas entregas de la serie.

No será la primera vez que la británica se mete en la piel de la monarca, que ya la interpretó en la película The Queen y en la obra de teatro The Audience. De hecho, es tanta la identificación de Mirren con Elizabeth que ya ni necesita caracterizarse de ella para meterse en su piel. ¿La última prueba? Ayer mismo en The Graham Norton Show.

El presentador británico, que tenía a Will Smith como invitado, pidió a Mirren que se atreviera a dar un discurso a los espectadores para felicitarles la Navidad. Y Helen aceptó, por supuesto, pero no para decirnos las palabras que esperábamos. No. Ella prefirió dejar los eufemismos a los monarcas de verdad y apostó por decir la verdad, algo que el público recibió entre aplausos.

Aquí tiene el vídeo –el discurso comienza en el minuto uno– y debajo, la traducción. Le invitamos a que no se conforme con leer las palabras. Lo mejor del discurso llega cuando termina de hablar y coge un micro. Prometido.

“Hola, en estos tiempos de celebración y encanto, tenemos la oportunidad única de pararnos a reflexionar cómo ha sido este año que ahora se acaba. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que 2016 ha sido un buen montón de mierda.



Mi consejo es que beban con responsabilidad, que sean muy alegres y que tengan una muy feliz navidad. Pero por encima de todo eso, que después de abrir los regalos vayan al cine a ver ‘Belleza Oculta’, mi nueva película”.

Fuente: revistavanityfair.es