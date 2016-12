La Columna Jónica: Entre la re-re y la re-re, que es lo único que le interesa

Por Tirajones (Carlos Valverde)

Mi querido Presidentango ¡!!!!

Iba a comenzar la “Columna Jónica” con un “FELIZ DIA DE LOS INOCENTES”… pero recordé que para usted nadie es inocente nunca, en ninguna circunstancia sino que todos son culpables hasta que el Poder defina “quién puede ser inocente”… siempre y cuando las circunstancias políticas no muestren otra cosa…

Eso es lo que me agrada de usted, mi Líder Sempiterno… esa confianza que tiene para decir… es culpable confeso… lo dice con una prestancia, propia de un “César”… aquél levantaba o bajaba el pulgar… usted no necesita hacer eso… usted, que cambió el Coliseo por la TV (los Coliseos los entrega, siempre y cuando lleven su nombre) Usted (decía) “los declara y acusa”… ya sé que debiera ser al revés, pero eso son detalles, en la Justicia Plurinacional” …

Escribí Sempiterno pero, desde que leí que dijo “Ojalá nos quedemos en el Poder 500 años… me acostumbraré a llamarlo… Líder quingentésimo, (quiere decir quinientos en números ordinales) y le advertiré… que hay que cumplir, mi señor… mire que hay que dar campo y espacio a las nuevas generaciones…

No es que en 500 años usted sea un viejo… por favor, los líderes no envejecen… usted está mucho mejor ahora… y sano… imagínese… su cuerpo rechazó un injerto de “meñisco” cadavérico… esa es una señal, mi líder…. Usted no está listo para tener relación con la muerte… más allá de la cantidad y del tendal de muertos causados y generados por su gobierno… porque se hizo o se dejó hacer-… pero eso para usted son detalles… son los costos del proceso de cambio, de la revolución….

Mi Líder… “parece” que estamos en problemas… los que saben dicen que no hay manera de que usted vuelva a ser candidato… que si renuncia… (cuidado, el ratón va tras de su queso!!!, se hace el que no le interesa pero lo que más desea es ser oficialmente el Presidente, por eso le dice que se puede re-re-repostular por ahí) tenga cuidado, mi líder… ese no es camino constitucional… la salida nicaraguense… esa no es salida… es entrada a la historia de mala manera… si ya nos está costando entrar bien, mi líder, una reforma constitucional, referendo, no, no puede ser, es ilegal…

Já… leyó? Este su chupamedias número uno hablando de legalidad, de constitucionalidad, de problemas… mire mi líder, no me haga caso, a veces lo pienso a usted como si fuera un ciudadano común, sometido a la ley, a la democracia, al Estado de Derecho… a veces no me doy cuenta que USTED es la LEY, la Constitución, la Democracia, el Estado de Derecho y el Proceso de Cambio en uno solo… usted es más que todos y que… ese hombre que nació en Jerusalén hace como 2016 años, a quien también le llamaban Mesías… y que dicen que él era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en uno solo. Mi nunca bien ponderado y reconocido Presidentango, eso era hace 2016 años, ahora, en pleno Siglo 21 (se lo escribo así porque a lo mejor se confunde de la otra manera y cree que le estoy marcando la boleta (XXI) un líder para ser tal, necesita mucho más que 3 en uno… usted es como esos celulares “quipus” que armaron en algún lugar del territorio paceño… tiene un montón de “prestaciones” y fue hecho en la altura… que nos importa si con el tiempo pierden su imagen… usted también y qué…

Para eso están los documentales del publicista de Canal 7 que hizo uno para que todos pensemos que usted es “virgo” (que nunca tuvo contacto sexual, ni con su mano izquierda)… pero… no les dio resultado porque todos saben de “la Eva Liz y el Alvaro” y que usted, como dice en su libro… le da lo mismo que lleve pantalón, calza, pollera… todo le sirve…

En fin, no sólo no le creyeron sino que ya nadie habla del documental… que en realidad nunca se habló del documental sino del “capo” que lo hizo y de lo que costó… que debe estar entre 2 bolivianos y medio millón de dólares, es como los contratos del Estado y las deudas con Venezuela que nunca supimos bien cuánto llegó a ser… o la que estamos eteniendo con China sin condiciones (sin condiciones favorables?) … es una humorada, mi líder, es una chanza, jamás piense que yo osaría poner en duda su palabra… sé que usted cumple su palabra… no me diga cuál palabra… no se… alguna vez habrá cumplido alguna, no?

Mi Presi, usted échele con todo y para adelante, no sé dónde es adelante en su gobierno y si así va bien, usted quiere seguir y su palabra es ley… qué le importa que le digan antidemocrático… se lo dicen los perdedeores… el que gana escribe la historia (por si acaso piensa escribir su historia, búsquese otro que no sea Canelas Alurralde… escribe muy mal, lo deja en evidencia… ah!!!! Tampoco Ferreira o la señora Valdivia!!!! Esos en vez de bien, le hicieron desastre… o no lo busque al publicista de Quintana… ese chico de Canal 7 que… en fin…

Mi Presi, no me recule!!!! Usted insista hasta que… iba a decir hasta que La Paz tenga agua segura, pero, eso es mucho riesgo… así que no, Usted tumbe lo que tenga a su paso que para eso está… respeto a la Constitución… cuándo lo respetaron a usted? Usted fue preso y… ah… no fue preso, lo detuvieron y lo confinaron… pucha… iba a decir que usted estuvo de San Pedro a Palmasola o, de Cobija a La Paz, por 8 y 9 años… pero recordé que los que están en esa condición son los “separatistas y golpistas”… o iba a decir que lo golpearon como… como su Gobierno golpeó a los Discapacitados…

Olvídese y dejémonos de comparaciones mi Presi, que sale perdiendo… usted échele con todo que ya sabemos los que lo seguimos y deseamos que se quede 500 años )ni un día más, por favor, no vayan a decir que no cumple su palabra) estamos para justificarle todo…

No sé si vale la pena que lo haga… eso sí (haga de cuenta que esto no lo escribí, que fue una pizca de toma de conciencia entre tanto chuparle las medias) dentro de poco menos de 500 años lo evaluaremos…

Feliz año nuevo… (puede ser el de su consolidación como líder… esos llaman dictador, pero no les haga caso).

Lo despide con el chupamedierismo de siempre:

Carloncho, su pajlita favorito