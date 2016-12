La última entrevista a Carrie Fisher: “No le temo a la muerte, le temo a morir”

Casi como una premonición, Fisher fue consultada sobre si le temía a la muerte. “No le temo a la muerte. Me da miedo morir. Cualquier cosa asociada al dolor, no me gusta. He estado presente en la muerte de un par de personas y no se veía divertido. Pero si muriera, me gustaría tener a alguien como yo presente. ¡Y estaré ahí!”.