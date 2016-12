Las 50 películas más esperadas de 2017

Si usted es de los pocos que todavía no desea que termine este año, aquí tiene una lista que acabará de convencerle.

Aún queda una semana para pasar página y dejar atrás de una vez por todas el infame 2016, pero ha llegado el momento de mirar al futuro y planificar el calendario cinematográfico del próximo año. En la lista – tan variada como subjetiva- aparecen 50 películas que van de lo independiente al blockbuster de Hollywood, del thriller made in Spain al drama social brasileño, del cine sin pretensiones a las aspirantes a todo en la próxima edición de los Oscar. Tome nota: hay cine para todos los gustos.

50. Película sin título de Woody Allen (Woody Allen)

Woody Allen acaba de estrellarse con su aventura televisiva junto a Miley Cyrus (la denostada Crisis in Six Scenes) pero no entenderíamos un año de cine sin la clásica cita en las salas con el director neoyorquino. Su nueva película, aún sin título, es un drama ambientado en los años 50 y del que no se conocen apenas detalles argumentales. Lo que sí conocemos es la identidad de su pareja protagonista: Kate Winslet y Justin Timberlake. La actriz de Titanic tenía previsto colaborar con Allen en Match Point, pero Scarlett Johansson acabó interpretando el papel cuando la inglesa se quedó embarazada y su agenda se volvió incompatible con la del proyecto. Doce años después el director y la actriz se sacan la espina en una película que, seguramente, verá la luz en el próximo Festival de Cannes.

49. The Snowman (Tomas Alfredson)

La aclamada – y por momentos ininteligible – El topo y Déjame entrar convirtieron al sueco Tomas Alfredson en una de las grandes promesas del cine europeo, pero éste no ha vuelto a dirigir desde que en 2011 diese a Gary Oldman su primera nominación al Oscar. Con The Snowman, el cineasta lleva al cine una novela de misterio de Jo Nesbø. El inagotable Michael Fassbender interpreta a un detective alcohólico que investiga la desaparición de la madre de un niño. Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, J. K. Simmons y Val Kilmer completan el reparto de una película que estuvo a punto de dirigir Martin Scorsese.

48. Marrowbone (Sergio G. Sánchez)

Telecinco está detrás de la ópera prima de Sergio G. Sánchez, el guionista de bombazos taquilleros como Lo imposible, Palmeras en la nieve y El orfanato. El thriller psicológico se ha rodado en inglés y sigue los pasos de cuatro hermanos que, temiendo que les separen tras la muerte de su madre, se esconden del mundo en su abandonada granja. Un terrible secreto saldrá a la luz y cambiará sus vidas para siempre. Después de que Sánchez escribiese las dos primeras películas de J.A. Bayona, el director le devuelve el favor y ejerce como productor en la ópera prima del guionista.

47. The Shape of Water (Guillermo del Toro)

A estas alturas de su carrera, la filmografía del mexicano Guillermo del Toro tiene tantos tropiezos como aciertos, pero hay algo en el cine del autor de El laberinto del fauno y El espinazo del diablo que nos obliga a mostrar respeto e interés hacia sus trabajos, especialmente con premisas tan enigmáticas como la de The Shape of Water. Una mujer que trabaja como conserje en un laboratorio en 1963 – en plena Guerra Fría – se enamorara de un hombre anfibio que se encuentra recluido en las instalaciones gubernamentales. Michael Shannon, Octavia Spencer y Sally Hawkins protagonizan la historia.

46. Múltiple (M. Night Shyamalan)

Aunque El protegido y El sexto sentido nos hicieron que pensar que el director indoestadounidense podría ser uno de los grandes maestros del nuevo, los humillantes fracasos de El incidente, After Earth y Airbender, el último guerrero desterraron al director al ostracismo colectivo. En Múltiple James McAvoy interpreta a un hombre con 24 personalidades distintas. Sus problemas se agravan cuando una de ellas se impone a las demás y decide raptar a tres chicas adolescentes. Los que ya la han visto confirman el regreso al buen camino que ya inició La visita y prometen que Shyamalan vuelve a apostar con un final sorpresa que deja K.O. a la audiencia.

45. Thor: Ragnarok (Taiki Waititi)

Thor: el mundo oscuro es una de las películas más desafortunadas e inanes del universo Marvel, pero la tercera entrega de las aventuras del dios nórdico parece estar llena de buenas ideas. El responsable del hilarante falso documental Lo que hacemos en las sombras se sienta en la silla del director, mientras que Cate Blanchett se estrena en el cine de superhéroes con un papel de villana. Ya no tenemos a Natalie Portman en la historia, pero la anunciada última intervención de Tom Hiddleston como Loki, la participación del increíble Hulk de Mark Ruffalo y la llegada un nuevo personaje femenino que interpreta Tessa Thompson (Creed) compensan la ausencia del cisne negro.

44. Fences (Denzel Washington)

Denzel Washington dirige y protagoniza la adaptación al cine de una de las obras de teatro más importantes en la historia de la cultura afroamericana. Fences es la historia de Troy Maxson, un hombre que una vez soñó con una carrera de profesional del béisbol y que ya era demasiado mayor cuando la primera división del béisbol empezó a admitir jugadores negros. Se esfuerza por ser un buen marido y padre, pero sus frustraciones le corroen y su familia es la primera en sufrir sus decisiones. Tras quedarse a las puertas con Criadas y señoras, Viola Davis es la gran favorita para llevarse el Oscar por su personaje de la abnegada Rose. Washington podría ser el primer actor negro – y el séptimo intérprete, hombre o mujer – en ganar tres premios de la Academia, tras los conseguidos por Tiempos de gloria y Día de entrenamiento.





43. Baby Driver (Edgar Wright)

Un conductor de robos de bancos obsesionado por la música tiene que darse a la fuga cuando un golpe sale mal. Ansel Elgort, el protagonista de Bajo la misma estrella, protagoniza el regreso a la dirección de Edgar Wright -el autor de Shaun of the Dead, Arma fatal y Scott Pilgrim contra el mundo– después de abandonar el proyecto de Ant-Man poco antes de iniciar su rodaje por culpa de su complicada relación con los intrusistas ejecutivos de Marvel. Lily James, Jamie Foxx, Jon Hamm y Kevin Spacey completan el reparto de este thriller criminal.

42. Sólo el fin del mundo (Xavier Dolan)

El ‘enfant terrible’ canadiense vivió una montaña rusa de emociones en el último festival de Cannes. En su primera película después de consagrarse con Mommy el director y guionista Xavier Dolan firma un agotador e impactante drama familiar protagonizado por un escritor que vuelve a casa por primera vez en doce años para confesarle a su familia que se está muriendo. Los abucheos de parte de la prensa asistente al festival francés no impidieron que la película recibiera el Gran Premio del Jurado de Cannes, el segundo en importancia de la sección oficial. La cinta, protagonizada por el quién es quién del cine francés, sigue aspirando al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Ya es más de lo que pueden decir Pablo Larraín, Paul Verhoeven y nuestro Pedro Almodóvar.

41. Escobar (Fernando León de Aranoa)

El director de Barrio y Los lunes al sol no tiene miedo a que Narcos se les haya adelantado a la hora de recuperar el mito del Pablo Escobar. Por primera vez desde que se reencontraron y enamoraron en Vicky Cristina Barcelona, Javier Bardem y Penélope Cruz trabajan juntos en la adaptación de las memorias de la periodista colombiana Virginia Vallejo. Escobar se ha rodado en inglés – como Un día perfecto, la película que sacó de la crisis profesional que atravesaba el director por culpa del desastre de Amador – y cuenta la relación amorosa que mantuvo con el narcotraficante con la escritora poco antes de la muerte del narcotraficante.

41. Figuras ocultas (Theodore Melfi)

Hasta que el gobierno de Barack Obama no otorgó en 2015 la Medalla de Honor a la matemática Katherine Johnson no se hizo público la historia de las mujeres afroamericanas que tuvieron un papel clave en la carrera espacial que mantuvieron Estados Unidos y Rusia en los años 60. Taraji P. Henson (la Cookie de la serie Empire), Octavia Spencer (ganadora del Oscar por Criadas y señoras) y la cantante Janelle Monáe protagonizan Figuras ocultas, un inspirador drama histórico que pone en el mapa la extraordinaria historia de este grupo de mujeres que se atrevieron a hacer historia y desafiar el status quo en plena lucha por los derechos civiles.

40. War Machine (David Miçhod)

Un canoso Brad Pitt encabeza el reparto de War Machine, un thriller satírico que cuenta la historia de un condecorado general que recibe el encargo de comandar las tropas estadounidenses en Afganistán. Intereses políticos, alianzas y trampas de todo tipo acompañarán su recorrido hasta el campo de batalla. Con 60 millones de dólares de presupuesto, la película de David Miçhod (Animal Kingdom) es la mayor inversión cinematográfica en la breve historia de Netflix como productor de contenido audiovisual. Tilda Swinton, Topher Grace, Will Poulter, Emory Cohen – la revelación de Brooklyn – y Ben Kingsley completan el reparto de la producción.

39. Batman: La Lego Película (Chris McKay)

Hace dos años la ausencia de La Lego Película fue quizás la ausencia más flagrante en la 87 edición de los premios de los Oscar. Quizás los académicos no supieron ver la irreverencia y la originalidad de la comedia meta de Warner Bros., pero el público y la crítica reaccionaron entusiasmados. El spin-off recupera a Batman, uno de los personajes más populares de la película original, y le pone cara a cara con su enemigo más temible: el Joker. Cualquier comparación con las películas de Christopher Nolan o Zack Snyder será casualidad, por supuesto.

38. Estamos como queremos (Carlos Marqués-Marcet)

10.000 KM fue una de las óperas primas más refrescantes y desoladoras del 2014. Dos años después de ganar el Goya, Carlos Marqués-Marcet se vuelve a poner detrás de las cámaras con una comedia dramática construida alrededor de una relación sentimental entre dos mujeres que se enfrenta a su mayor crisis cuando una de ellas siente que necesita ser madre. La visita de un amigo puede ser el principio y el fin de sus problemas como pareja. El director y guionista catalán repite con Natalia Tena y David Verdaguer y se estrena con Oona Chaplin, una actriz más que sugerente que el cine español no ha sabido aprovechar todavía. Geraldine Chaplin, el amuleto de la suerte de J.A. Bayona, tiene un pequeño papel en la historia.

37. Logan Lucky (Steven Soderbergh)

Channing Tatum, Adam Driver y Riley Keough – la extraordinaria revelación de la serie The Girlfriend Experience – interpretan a tres hermanos que planean la celebración de un robo durante una carrera de la NASCAR. Logan Lucky devuelve al séptimo arte a un Steven Soderbergh que ha amenazado una y otra vez con retirarse del cine y que ahora se ha pasado cuatro años sin rodar una película desde que firmó inquietante y sensual Efectos secundarios. Completan el atípico reparto de este thriller Hilary Swank, Seth MacFarlane, Katharine Waterstone – musa de Paul Thomas Anderson en Vicio inherente y protagonista de Animales fantásticos y dónde encontrarlos-, Sebastian Stan – el Soldado de Invierno de Marvel -, Katie Holmes y una Katherine Heigl que amenaza con salir del destierro que le reservó Hollywood por hundir ella sola el género de la comedia romántica y, sobre todo, por atreverse a desafiar a la mismísima Shonda Rimes que había hecho de ella una estrella con Anatomía de Grey.

36. Wonder Woman (Patty Jenkins)

Los patinazos – artísticos, que no económicos – de Batman v Superman y Escuadrón suicida no invitan al optimismo, pero hay que aplaudir que DC Comics se haya adelantado a su rival Marvel en la producción de la primera película de superhéroes protagonizada por una mujer desde los fracasos de Catwoman (2004) y Elektra (2005). La participación de Robin Wright y la española Elena Anaya – en su primera superproducción en Hollywood después de participar en la desastrosa Van Helsing – eleva el interés de una producción que, por primera vez en la historia del género, está dirigida por una mujer. A pesar de llevar al Oscar a Charlize Theron con Monster, Patty Jenkins no ha dirigido una película en doce años. Los prometedores avances de Wonder Woman nos hacen confiar más en ella que la otra gran apuesta de DC para 2017: La Liga de la Justicia.





35. Battle of the Sexes (Jonathan Dayton y Valerie Faris)

Firmaron una de las comedias independientes más taquilleras e influyentes de los 2000 (Pequeña Miss Sunshine), pero en once años Jonathan Dayton y Valerie Faris sólo dirigieron otra película: Ruby Sparks. Ahora el matrimonio vuelve a ponerse detrás de las cámaras con la comedia Battle of the Sexes, una adaptación al cine del famoso partido de tenis que enfrentó a la joven Billy Jean King con el veterano Bobby Riggs, un jugador retirado que afirmó que una mujer nunca podría ganar a un hombre sobre una cancha. El resultado es historia. Emma Stone y Steve Carell son los encargados de recitar los diálogos de Simon Beaufoy, autor de los guiones de Slumdog Millionaire, The Full Monty y 127 horas.

35. El guardián invisible (Fernando González Molina)

No hace falta fama ni prestigio para ser uno de los directores más importantes del nuevo cine español. Tras forjarse en televisión con series como El barco y Los hombres de Paco el navarro Fernando González Molina se ha convertido en una garantía de éxito para nuestra industria gracias a Fuga de cerebros, Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti y Palmeras en la nieve. Con el respaldo del grupo Atresmedia, González Molina estrenará en marzo la adaptación al cine de la primera novela de la trilogía del Baztán, la saga que convirtió en una estrella de la literatura española a Dolores Redondo, reciente ganadora del premio Planeta. Marta Etura interpreta a Amaia Salazar, una inspectora que investiga una serie de crímenes que la llevarán de vuelta al pueblo en el que creció y del que ha tratado de huir toda su vida.





34. Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (James Gunn)

El director y guionista James Gunn debe demostrar con la continuación de Guardianes de la Galaxia que la película original no triunfó únicamente por su sabia decisión de romper con el esquema y el tono del resto de las entregas del Universo Cinemático de Marvel. La secuela de producción que hizo de Chris Pratt una marca capaz de sostener una superproducción de 200 millones de dólares – Jurassic World – ofrece una nueva misión a los Guardianes, aunque el principal reclamo de la nueva película es el misterio de la identidad del padre de Peter Quill. El Vol. 2 contará con dos mediáticos fichajes: Kurt Russell en un misterioso personaje del que nada se sabe y un Sylvester Stallone que aprovecha su buen momento profesional tras rozar el Oscar con Creed para incorporarse a la franquicia e interpretar un policía espacial.

32 y 33. Lion y María Magadalena (Garth Davis)

La de Lion es una de esas historias que sólo te crees porque al principio de la película el director incluye un cartel diciendo que lo que estamos a punto de ver está basado en hechos reales. Dev Patel, el protagonista de Slumdog Millionaire, interpreta a un joven que, 25 años después de perderse en las calles de Calcuta y ser adoptado por una familia australiana, emprende la improbable búsqueda de su familia biológica con la ayuda de sus recuerdos y Google Earth. Sí, Google Earth. Nicole Kidman y el propio Patel son firmes candidatos a la nominación al Oscar por una emocionante película que deja a los espectadores con ganas de llamar a su madre. Rooney Mara tiene un pequeño personaje en la película, pero su conexión con el director novel Garth Davis les ha llevado a trabajar en una nueva versión de la historia de María Magdalena en la que Joaquin Phoenix interpretará a Jesucristo y Chiwetel Ejiofor a Pedro. Su estreno en España está previsto para los primeros meses de 2018.

31. La bella y la bestia (Bill Condon)

Con el espectacular éxito en taquilla de las recientes apuestas de Disney y el interés por convertir sus clásicos de animación en películas de acción real era cuestión de tiempo que la compañía de Mickey Mouse se decidiese a hacer el remake de la primera producción de animación de la historia en conseguir la nominación al Oscar a la Mejor Película. Lo que no esperábamos es que el director de Dreamgirls, Bill Condon, fuese a copiar plano por plano la historia de amor entre La bella y la bestia. Las primeras imágenes del proyecto no inspiran mucha confianza. Pero, ¿quién puede negarse a la posibilidad de volver a ver en la gran pantalla ese inolvidable baile al son de la canción que da nombre a la película?

Disney conoce el potencial comercial de una de sus marcas estrella y ha tirado la casa por la ventana con un reparto lleno de estrellas: Emma Watson, Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Thompson, Kevin Kline y un largo etcétera en el que los mayores desconocidos son los intereses románticos de Bella: Dan Stevens (el primo Matthew de Downton Abbey) y el galés Luke Evans (Drácula: la leyenda jamás contada) interpreta al inefable Gastón.

30. Spider-Man: Homecoming (Jon Watts)

Con el estreno de Homecoming en el próximo mes de julio habremos visto tres encarnaciones diferentes de Peter Parker en quince años. Después de que lo único bueno que nos diesen las dos películas de The Amazing Spider-Man fuese la relación – delante y detrás de las cámaras – entre Andrew Garfield y Emma Stone, es difícil ilusionarse por una historia y un conflicto que ya hemos visto demasiadas veces en demasiado poco tiempo. Sin embargo, la participación del carismático Tom Holland, el efectivo primer trailer del proyecto y el buen hacer de Marvel con sus personajes durante la última década permite tener esperanza en esta versión adolescente y realmente nerd del personaje. Que Robert Downey Jr. y Michael Keaton vayan a estar animando la fiesta también ayuda.

29. Asesinato en el Orient Express (Kenneth Brannagh)

Hollywood se mueve por tendencias. Los best-sellers, las secuelas, los superhéroes, los psychokillers y las nuevas versiones de películas japonesas de terror son algunas de las modas que han prevalecido en una industria tan competitiva y capitalista como la del cine. Las excepciones a esas corrientes temporales son los clásicos de autores que, tarde o temprano, siempre vuelven a aparecer en la gran pantalla. Sherlock Holmes, Drácula y las obras de William Shakespeare son un buen ejemplo. Agatha Christie es otro. En 2017 Kenneth Brannagh volverá a llevar al cine uno de sus relatos más míticos: Asesinato en el Orient Express. En esta ocasión los pasajeros del tren más letal del cine serán, entre otros, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Judi Dench, Johnny Depp y el propio Brannagh. Todavía no se ha hecho público, pero no me cabe duda que, ahora mismo, algún guionista está recluido en su despacho en algún rincón de Los Ángeles preparando una nueva adaptación de Diez negritos.

28. The Fate of the Furious (F. Gary Gray)

No sabríamos explicar cómo ha pasado, pero en algún momento entre el estreno de la quinta y la sexta entregas de la saga Fast and The Furious las aventuras del ex policía Brian O’Conner y el criminal Dominic Toretto pasaron a ser una cita imperdible para los amantes del tunning… y los cinéfilos de pro. Quizás fue la decisión de Time de colocar a Fast Five como una de las diez mejores películas de 2011. Puede que fuese por la trágica muerte de Paul Walker y el consiguiente bombazo mundial de su última aparición en la saga: Fast & Furious 7. Sea cual sea la solución a ese enigma, no cabe duda de que la saga de conductores reconvertidos en ¿espías? se ha convertido en un gran evento. Que la octava película vaya a contar con Helen Mirren y Charlize Theron en su reparto no va a perjudicarle precisamente. Hacer que Vin Diesel sea el improbable nuevo villano de la historia tampoco. Definitivamente alguien muy inteligente está detrás del volante de la saga.

27. La llamada (Javier Calvo y Javier Ambrossi)

Javier Calvo y Javier Ambrossi, pareja profesional y sentimental, prueban suerte en el cine después de triunfar en los escenarios con La llamada y en internet con la revolucionaria webserie Paquita Salas. Con un sentido del humor naif y referencial, unos personajes entrañablemente hilarantes y una playlist a medio camino camino del pop y el electro latino como ingredientes estrella, “los Javis” han creado un adictivo musical que deberá demostrar con su adaptación cinematográfica que puede ser algo más que un fenómeno de culto. Macarena García, Anna Castillo, Belén Cuesta y Gracia Olayo vuelven a meterse en la piel de las adolescentes y las monjas que habitan el Campamento la Brújula en una de las películas patrias que más expectación han despertado para 2017.

26. T2: Trainspotting (Danny Boyle)

Poco queda del Danny Boyle de Trainspotting. Y no lo decimos únicamente por el Oscar a la mejor película y al mejor director que ganó por Slumdog Millionaire y por la alabada ceremonia de apertura de los Juegos de Olímpicos que supervisó en 2012. Han pasado veinte años desde el cineasta británico pegase un puñetazo en la mesa con la espídica adaptación de una aclamada novela de Irvine Welsh y por fin el director y los protagonistas de la película original se han puesto de acuerdo en llevar al cine una versión libre de Porno, la continuación publicada por Welsh después del éxito mundial del filme original.

Cuando afirmamos que se han puesto de acuerdo en realidad lo que queremos decir es que 17 años después Ewan McGregor ha perdonado a Boyle por su decisión de que Leonardo DiCaprio y no él fuese el protagonista de La playa. T2 arranca cuando el personaje de éste, Renton, vuelve a Escocia y se reencuentra con sus amigos de juventud. Es probable que la estética y el alma de Trainspotting sigan atrapado en los años noventa, pero sólo tendremos que esperar hasta el mes de marzo para comprobarlo por nosotros mismos.





25. Doña Clara (Kleber Mendonça Filho)

Fue una de las grandes sensaciones del último Festival de Cannes (la extraordinaria Sonia Braga debería haberse llevado el premio a la mejor actriz), pero las feroces críticas del equipo técnico y artístico a la corrupción que asolaba el gobierno brasileño se interpusieron en su camino a los Oscar. Apunten el nombre de Doña Clara, una fascinante mujer que, recién jubilada a sus 65 años, se niega a vender a una promotora el apartamento en el que vivió con toda su familia durante más de 40 años. El peso del pasado, las relaciones familiares y la corrupción política y moral de las altas esferas de la sociedad brasileña son algunos de los temas que desfilan por un estudio de personaje imprescindible que, por suerte, llegará a los cines españoles en el mes de marzo.

24. Coco (Lee Unkrich y Adrian Molina)

En Coco el gigante Pixar sigue los pasos de 20th Century Fox – y su película de 2014 El libro de la vida, una estimable producción que estuvo supervisada por Guillermo del Toro – y ambienta su nueva apuesta alrededor del Día de los Muertos. No hay trailer ni sinopsis oficial de una de las dos películas – la otra es la tercera entrega de la saga Cars – que la división de animación de Disney estrenará en 2017. Lo único que se sabe del proyecto es su punto de partida: un niño de 12 años llamado Miguel descubre un misterio centenario relacionado con la famosa festividad mexicana. Detrás de Coco están Lee Unkfrich, director o codirector de clásicos de la animación como Toy Story 2 & 3, Buscando a Nemo y Monstruos S.A, y Gael García Bernal en su primer trabajo como doblador en Hollywood.

23. Under The Silver Lake (David Robert Mitchell)

Tras su estreno en el Festival de Cannes de 2014, It Follows se convirtió rápidamente en una de esas películas que cualquiera aficionado al cine tiene que ver. Uno de esos cinéfilos fue el propio Quentin Tarantino, que no tuvo problema en cuestionar públicamente algunas de las decisiones tomadas por el cuasi debutante David Robert Mitchell. Éste, en lugar de aceptar las palabras del maestro, decidió contraatacar y afirmó que él también tenía algún que otro comentario sobre las últimas películas de Tarantino. Con Under The Silver Lake veremos si la seguridad en sí mismo de Mitchell tiene fundamento. Andrew Garfield, Riley Keough y Zosia Mamet – sí, la Shoshanna de Girls, protagonizan un ejercicio de cine negro ambientado en el Los Ángeles de hoy en día y del que no se conoce ningún detalle argumental.

22. Ghost in the Shell (Rupert Sanders)

El director inglés Rupert Sanders vuelve a Hollywood después de la decepcionante Blancanieves y la leyenda del cazador. En Ghost in the Shell somos testigos de la historia de The Major, un híbrido femenino, humano y robótico único en su especie que dirige un grupo operativo de élite llamado Sección 9. Decidida a detener a los criminales más peligrosos, la Sección 9 debe enfrentarse a un enemigo que quiere anular los avances más importantes en la disciplina de la ciber-tecnología. En un nuevo y polémico caso de apropiación cultural, Hollywood se ha hecho con los derechos de un aclamado manga de ciencia ficción y ha contratado a una actriz caucásica para protagonizarlo: Scarlett Johansson. El espectacular trailer deja entrever que Sanders ha sido muy respetuoso con el material original. Quizás demasiado.

21. Annihilation (Alex Garland)

Nadie esperaba gran cosa de ella y, sin embargo, Ex Machina terminó 2015 como una de las óperas primas más sugerentes y sólidas del año. Alex Garland – un reputado guionista de género gracias a Nunca me abandones, Sunshine y 28 días después – no ha querido dejar pasar la oportunidad de dirigir de nuevo y durante el próximo año estrenará Annihilation, un thriller de ciencia ficción en el que una bióloga se adentra en un peligroso área experimental con la ayuda de tres científicos más para investigar la desaparición de su marido y otros eventos sin respuesta. Natalie Portman, Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodríguez – la prometedora protagonista de la serie Jane the Virgin – y Tessa Thompson aparecen en su espectacular reparto.

20. Wonderstruck (Todd Haynes)

En 1927 una niña sorda inicia un viaje para encontrar a su ídolo, la actriz Lillian Mayhew. Cincuenta años más tarde un joven niño se escapa a Nueva York en busca de su padre. El director de Carol no está dispuesto a que vuelvan a pasar ocho años para dirigir otra película. En Wonderstruck Todd Haynes dirige a Julianne Moore y Michelle Williams en esta adaptación de un libro de Brian Selznick, el escritor que ya inspiró la ganadora de 5 Oscars Hugo, la película más familiar de Martin Scorsese. Fuentes cercanas a la producción afirman que este ambicioso relato sobre el paso de la infancia a la adolescencia se rodó en una de sus dos historias como si fuera una película muda. El compositor, el director de fotografía y la diseñadora de vestuario que hicieron de Carol una de las películas más bellas y deslumbrantes de la década vuelven a trabajar con Haynes en Wonderstruck.

19. The Glass Castle (Destin Daniel Cretton)

La complicada agenda de Jennifer Lawrence impidió su participación en las memorias de Jeannete Walls, una joven sobrevivió a una dura infancia marcada por la pobreza, la vida nómada y el alcoholismo de sus padres. La actriz fue sustituida por Brie Larson, que aquí vuelve a trabajar con Destin Daniel Cretton, el director de la soberbia Las vidas de Grace, la primera película que dejó entrever el extraordinario potencial dramático de la, dos años más tarde, ganadora del Oscar por su papel en La habitación. Woody Harrelson y Naomi Watts interpretan a los problemáticos padres en esta adaptación al cine de un libro que estuvo 261 semanas – 5 años – en la lista de los libros más vendidos según el New York Times.

18. The Beguilded (Sofia Coppola)

Los ecos de Lost in Translation dejaron de resonar hace tiempo, pero la premisa y el reparto del nuevo trabajo de Sofia Coppola son demasiado interesantes como como para ignorar The Beguilded. Elle Fanning, Nicole Kidman, Colin Farrell, Angourie Rice – la sorprendente niña de Dos buenos tipos – y Kirsten Dunst protagonizan un remake de El seductor en el que un soldado yanqui malherido es rescatado por una jovencita de una escuela de señoritas del Sur. Al principio todas las mujeres están aterrorizadas por él, pero cuando éste se recupera las acaba conquistando una a una. Por primera vez en su carrera la cineasta parece haberse olvidado de su obsesión por explorar el aburrimiento y la frivolidad de los entornos burgueses y privilegiados. Ya era hora.

17. Silencio (Martin Scorsese)

Andrew Garfield y Adam Driver interpretan en Silencio a dos sacerdotes jesuitas (¡portugueses!) que se enfrentan a una persecución violenta cuando van a Japón en busca de su mentor, un religioso que ha viajado al país nipón para difundir las enseñanzas del cristianismo. 26 años después de poner sus miras por primera vez en la novela de Shūsaku Endō, Martin Scorsese ha conseguido sacar adelante un proyecto que estuvieron a punto de interpretar Daniel Day-Lewis, Benicio del Toro y Gael García Bernal. A pesar de que el genial cineasta abandonó su deseo de que el filme durase 195 minutos, los críticos coinciden en que la película es densa, exigente… y magistral. Desde el año 1999 la única película de Scorsese que no ha sido nominada al Oscar a la mejor película es Shutter Island. No parece que Silencio vaya a romper la espectacular racha del cineasta.





16. Tully (Jason Reitman)

Una reunión de los principales artífices de la infravalorada Young Adult siempre será sinónimo de buenas noticias. El director Jason Reitman vuelve a colaborar con la guionista Diablo Cody – ganadora del Oscar por otra de las películas del cineasta, Juno – y la actriz Charlize Theron en esta historia de una madre de tres hijos que, incapaz de lidiar con su bebé recién nacido, contrata a una niñera con la que rápidamente desarrollará una conexión especial. Mackenzie Davis – la protagonista de la serie Halt and Catch Fire y San Junipero, el celebrado episodio de Black Mirror– interpreta al otro personaje protagonista en esta comedia sobre la maternidad y la amistad femenina. Reitman se estrelló con sus dos últimas películas – el melodrama Una vida en tres días y la fallida reflexión sobre la tecnología Hombres, mujeres y niños – pero a sus 39 años el canadiense aún tiene talento y tiempo de sobra para encauzar una carrera que empezó con comedias tan interesantes como Gracias por fumar y Up in the Air.

15. Suburbicon (George Clooney)

Después de estrenarse en la dirección con la sugerente Confesiones de una mente peligrosa, Buenas noches, y buena suerte. parecía ser la consagración de George Clooney como un director a tener en cuenta. Sin embargo, el fracaso estrepitoso de Monuments men y Ella es el partido frustraron el potencial de un actor metido a cineasta que sólo volvió a resultar interesante en Los idus de marzo, un thriller que, en cierta manera, preparó al espectador para futuras ficciones políticas mordaces y cínicas como House of Cards. En su quinta película como director Clooney se ha rodeado de algunos de los actores más interesantes en activo (Matt Damon, Josh Brolin, Julianne Moore y Oscar Isaac) para contar la historia de una familia que cae en la traición, el chantaje y el adulterio después de sufrir un brutal ataque en su propia casa. Sus anteriores incursiones en la dirección obligan a ser escépticos, pero el reparto y el punto de partida del filme la convierten en una de las películas a tener en cuenta durante el próximo año.

14. Abracadabra (Pablo Berger)

Y David venció a Goliat. Así puede resumirse la épica victoria de Blancanieves ante la monstruosa Lo imposible en los Goya de 2013. Cuatro años y un infame anuncio de la lotería de navidad después, Pablo Berger regresa al cine con una comedia negra que promete no dejar indiferente a nadie. Maribel Verdú interpreta en Abracadabra a una ama de casa de Carabanchel que sospecha que su marido, Antonio de la Torre, está poseído por un espíritu maligno. ¿Tenemos un nuevo El día de la bestia entre manos? Por pedir que no quede.

13. Jackie (Pablo Larraín)

El director chileno Pablo Larraín prueba suerte en Estados Unidos tras convertirse en la gran esperanza del cine latinoamericano con películas como No, El club y Neruda. La tensión que aporta el director a cada uno de sus planos y la abrumadora intensidad de la interpretación de Natalie Portman complementan el guion de Noah Oppenheimer, un productor de programas de actualidad para televisión que se estrena en el cine con una aproximación fascinante a la personalidad y el legado de Jackie Kennedy. La propuesta de Larrain huye de los convencionalismos del género del biopic y presenta un provocador, incómodo y brillante estudio de un personaje al que el cine nunca había tratado como se merece.





12. Toni Erdmann (Maren Ade)

Desde Alemania nos llega una de las grandes sensaciones de la cinefilia del último año: Toni Erdmann. El jurado presidido por George Miller decidió ignorarla en el palmarés de Cannes, pero ese ha sido el único revés para la consagración como autora capital de Maren Ade, una cineasta alemana de cuarenta años que sólo había dirigido dos películas anteriormente. Toni Erdmann es una comedia existencialista sobre las relaciones entre padres e hijos y la necesidad de dejarse llevar. Las sensacionales interpretaciones de Peter Simonischek y Sandra Hüller sobresalen en una película tan exigente como satisfactoria que recibió dos ovaciones en plena proyección en Cannes. Le avisamos: es muy probable que los dos momentos más divertidos de su 2016 cinéfilo tengan sabor alemán.

11. Molly’s Game (Aaron Sorkin)

Ser el guionista más premiado y reputado del mundo no es suficiente para Aaron Sorkin. El creador de El ala oeste de la casa blanca y guionista oscarizado por La red social se estrenará como director con una adaptación al cine de las memorias de Molly Bloom, una prometedora esquiadora que llegó a ser millonaria antes de cumplir 21 años. Tras perderse los Juego Olímpicos, Molly se fue a vivir a Los Ángeles y empezó a trabajar de camarera. Su inteligencia y visión empresarial la llevaron a ganar millones de dólares jugando al póker hasta que el FBI decidió investigarla. Jessica Chastain interpretará el jugoso papel protagonista en un proyecto en el que también participarán Idris Elba, Michael Cera y Kevin Costner, entre otros. No hay duda de que Sorkin es un maestro de la estructura y los diálogos rápidos, pero llama la atención el interés del guionista por ponerse detrás de las cámaras cuando nunca dirigió un capítulo en las cuatro series que produjo, escribió y creó.

10. Kong: la isla calavera (Jordan Vogt-Roberts)

Un diverso equipo de exploradores es reunido para aventurarse en el interior de una isla del Pacífico que no aparece en los mapas, sin saber que están invadiendo los dominios del mítico King Kong. Si la historia les suena es porque puede que ya hayan visto una, dos y hasta tres versiones diferentes. Y, sin embargo, cuesta no sentir cierto entusiasmo ante los trailers ya publicados de Kong: la isla Calavera. Brie Larson, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John C. Reilly y John Goodman lideran el interesante reparto de una película que en algunas de sus imágenes más logradas recuerda al clásico Apocalypse Now, mientras que en otras secuencias parece huir de la solemnidad que imperaba en la versión que dirigió en 2005 Peter Jackson.

9. The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos)

Yorgos Lanthimos ha triunfado allí donde fracasaron numerosos directores europeos de gran talento. Cruzar el charco y rodar en un idioma y sistema diferentes al propio es un reto salvaje al que pocos cineastas sobreviven y del que algunos maestros como Haneke o Almodóvar huyen despavoridos. Con Langosta, el director griego se convirtió en una excepción y consiguió llegar a un público más amplio sin renunciar a su personalísimo estudio. En su siguiente trabajo Lanthimos mantiene su apuesta por el inglés y por Colin Farrell como protagonista. The Killing of a Sacred Deer es la historia de un cirujano que acoge bajo su ala a un niño más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado el médico. Nicole Kidman y una rescatada Alicia Silverstone aparecen también en uno de los títulos más inquietantes del 2017.

8. Mother (Darren Aronofsky)

El talento detrás y delante de las cámaras en el nuevo trabajo del director de Cisne negro y El luchador es, simplemente, deslumbrante. Jennifer Lawrence y Javier Bardem protagonizan Mother, un drama con elementos de thriller psicológico en el que dan vida a una pareja que ven cómo su relación es puesta a prueba con la visita de una serie de huéspedes inesperados. Domhall Gleeson y Ed Harris aparecen en papeles de reparto, pero no hay que olvidarse de una Michelle Pfeiffer que, 25 años de su tercera y última nominación al Oscar, podría tener la oportunidad de resarcirse por la estatuilla no conseguida por su trabajo en Los fabulosos Baker Boys.

7. Manchester frente al mar (Kenneth Lonergan)

Casey Affleck ya ha ganado una veintena de premios por su interpretación como Lee Chandler, un fontanero de Boston que regresa a su pueblo natal para hacerse cargo del hijo adolescente de su hermano recientemente fallecido. En Manchester frente al mar el cineasta Kennneth Lonegan firma una tragicómica historia sobre la culpa y los eventos del pasado que nos inhabilitan para seguir adelante y, a menudo, hacer lo correcto. Matt Damon tuvo la idea del proyecto e iba a ser su protagonista hasta que otros compromisos le impidieron interpretar la película. Michelle Williams ya ha recibido varios reconocimientos de la crítica por su breve pero contundente trabajo como la ex mujer del personaje de Affleck, mientras que Lucas Hedges podría convertirse a sus 20 años en el tercer actor más joven de la historia en lograr la nominación al Oscar por su divertida y tierna interpretación como un joven de 16 años que está navegando entre el descubrimiento sexual y la muerte de su padre.

6. Happy End (Michael Haneke)

Dos Palmas de Oro y un Oscar a la mejor película de habla no inglesa habitan las vitrinas de Michael Haneke. El director austriaco estrenará el próximo año Happy End, una película relacionada con la crisis de los refugiados en Europa y protagonizada por una familia burguesa. Como es habitual en la filmografía de Haneke, su predilección por los títulos irónicos (Funny Games, Amour) nos hace temernos lo peor – y lo mejor, por supuesto – de este drama del que poco se sabe más allá de su temática y la elección de Isabelle Huppert, Jean-Louis Trigtinant y Mathieu Kassovitz como cabezas del coral reparto de la propuesta. Su presencia en la 70 edición del Festival de Cannes está más que asegurada.

5. Moonlight (Barry Jenkins)

Moonlight es un ambicioso tríptico sobre tres momentos clave – la infancia, la adolescencia y la juventud – en la historia de un hombre afroamericano que batalla con sus fantasmas familiares, su identidad sexual y las expectativas raciales que hay sobre él. A medio camino de la cotidianeidad de Boyhood y la aproximación a la represión de Brokeback Mountain, el desconocido Barry Jenkins escribe y dirige una de las películas más trascendentes e importantes que veremos en 2016, un relato que huye de los estereotipos y retrata las contradicciones y conflictos de la América de hoy. La decisión de tener a actores distintos protagonizando cada uno de los actos de la historia es ejecutada con una naturalidad y unos resultados milagrosos gracias al gran trabajo del coral reparto y el perfeccionismo con el que Jenkins domina cada uno de los elementos que aparecen en pantalla.





4. Star Wars: Episodio VIII (Rian Johnson)

J.J. Abrams consiguió que el gran público recordase por qué amamos Star Wars, pero el creador de Perdidos ha decidido apearse de la dirección y dejar que Rian Johnson, cineasta de culto gracias a Brick y Looper, tome las riendas del episodio VIII y aporte su visión a una trilogía que necesita abrir nuevos caminos tras la nostálgica y referencial El despertar de la fuerza. Aunque se ha confirmado la incorporación de Laura Dern y Benicio del Toro – como nuevo villano de la historia -, no se conoce ningún detalle oficial de la trama de una película que ni siquiera tiene título todavía. Damos por sentado que, al menos, descubriremos qué ha pasado todo este tiempo con Luke Skywalker, el gran as en la manga que se reservaron en Lucasfilms con la anterior entrega de la saga.

3. Dunkerque (Christopher Nolan)

Christopher Nolan quiere su nominación al Oscar como director y la quiere ahora. El autor que se atrevió a desafiar las convenciones del cine de ciencia ficción y los superhéroes se ha hartado de quedarse a las puertas de la gloria académica y ha decidido seguir los pasos de Steven Spieberg y probar suerte en dos de los géneros que mejor funcionan con los tradicionales votantes que entregan las estatuillas doradas: los nazis y la Segunda Guerra Mundial. En Dunkerque el director de Memento lleva al cine una histórica evacuación en la que un grupo de barcos civiles ayudó a salvar las vidas de más de 300.000 soldados de las fuerzas aliadas ante el implacable avance de los nazis en las costas francesas. Para sorpresa de los fans de One Direction, Harry Styles debutará en el arte de la interpretación con esta cinta bélica que se estrenará en todo el mundo el próximo verano.

2. Blade Runner 2049 (Dennis Villeneuve)

Blade Runner es, probablemente, el mejor ejemplo de que una película no necesita ser un éxito en el momento de su estreno para acabar convirtiéndose en una de las películas más valoradas e influyentes de la historia del cine. Tras ganarse el crédito de los más escépticos con La llegada, el canadiense Dennis Villenueve ha sido el elegido para dirigir una secuela que, a pesar de los inagotables rumores, parecía que no iba a llegar nunca. Harrison Ford recuperará el personaje de Deckard treinta años después de los acontecimientos de la película dirigida por Ridley Scott e inspirada en un relato corto de Phillip K. Dick. Ryan Gosling interpreta a un misterioso personaje llamado K y Robin Wright, Jared Leto, Mackenzie Davis y “nuestra” Ana de Armas completan el reparto de una ambiciosa producción de la que no poco más se sabe.

1. La La Land (Damien Chazelle)

Tiene todo para ser la película del año. El director de Whiplash sorprende y emociona al espectador con un musical contemporáneo rodado al más puro estilo de los clásicos de los años dorados de Hollywood. Emma Stone y Ryan Gosling protagonizan la historia de amor entre una aspirante actriz y un pianista que resiste a dejar morir el jazz. La La Land es una película contagiosa que desborda alegría pero que es más amarga y compleja de lo que puede parecer a simple vista. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que quizás seas incapaz de alcanzar tus sueños? ¿Estás preparado para los sacrificios que conllevan el éxito y la obsesión? Chazelle aborda temas ya vistos en su anterior película pero lo hace con un prisma diferente y una madurez asombrosa para un joven de 31 años. Desde su espectacular número de apertura en las carreteras de Los Ángeles al apabullante clímax con numerosos homenajes a los clásicos del género, La La Land es una sucesión imperfecta pero admirable de imágenes inolvidables y melodías pegadizas que te acompañarán al dejar la sala.





OTROS TÍTULOS

Hay muchas más películas que llegarán a los cines en 2017 pero se han quedado fuera de nuestra lista por diferentes motivos. Paul Thomas Anderson (Magnolia) dirigirá a Daniel Day-Lewis en un drama sobre el mundo de la moda; Kathryn Bigelow (En tierra hostil) ha llevado al cine una reconstrucción de los infames disturbios que asolaron la ciudad de Detroit en 1967 durante cinco días y que terminaron con la detención de 82 ciudadanos afroamericanos; Steven Spielberg trabajará con Mark Rylance (ganador del Oscar por El puente de los espías) por tercera vez consecutiva en el drama religioso The Kidnapping of Edgardo Mortara; Downsizing, una comedia dramática con elementos futuristas en la que Alexander Payne (Nebraska, Entre copas) dirige a Matt Damon y Kristen Wiig.

Todas ellas son posibles aspirantes a los Oscars de 2018, pero difícilmente verán la luz en España durante el próximo año. De los blockbusters del 2017 hemos dejado en el banquillo a La guerra del planeta de los simios, la adaptación cinematográfica de Los vigilantes de la playa, la tardía secuela de Jumanji, la versión cinematográfica de La torre oscura de Stephen King, la ¿última? película de Hugh Jackman como Lobezno y la sexta entrega de la saga Alien: Covenant.

Entre el cine español se han quedado a las puertas de entrar El bar de Alex de la Iglesia; el drama sobre la Guerra Civil española Incierta gloria de Agustí Villaronga; Morir de Fernando Franco, el director de La herida; y Inmersión, la coproducción de Atresmedia, en la que Alicia Vikander y James McAvoy son dirigidos por el alemán Wim Wenders. Otras películas a tener en cuenta son Lady Bird, la ópera prima de la actriz Greta Gerwig; Una, el drama sobre la pederastia con Rooney Mara y Ben Mendelshon y How to Talk to Girls at Parties, una comedia adolescentes con elementos de ciencia ficción en los que Nicole Kidman y Elle Fanning se ponen a las órdenes del director de Hedwig and the Angry Inch.

