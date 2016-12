Legislativo solicita informe a la Alcaldía sobre accidentes en la empresa de aseo ‘La Paz Limpia’

En las últimas horas se reportó que Clementina Nacho, de 48 años de edad, trabajadora de la empresa de recojo de basura ‘La Paz Limpia’, sufrió una fractura en la columna y el aplastamiento de vértebras cuando cayó de una volqueta.

Trabajadores de La Paz Limpia recogen basura en una camioneta Foto: ABI

La Razón Digital / ABI / La Paz

La diputada de Unidad Demócrata (UD), María Calcina, informó el miércoles que la comisión del receso de la Asamblea Legislativa Plurinacional solicitó un informe a la Alcaldía de la sede de Gobierno sobre los accidentes reportados en la empresa “La Paz Limpia”.

“Como comisión del receso (de la Asamblea) estamos emitiendo y solicitando un informe para que el Municipio pueda responder y no solo el Municipio sino a través de él, la empresa que está a cargo del recojo de basura, qué es lo que sucede, porque no pueden darse estos hechos”, explicó.

En las últimas horas se reportó que Clementina Nacho, de 48 años de edad, trabajadora de la empresa de recojo de basura ‘La Paz Limpia’, sufrió una fractura en la columna y el aplastamiento de vértebras cuando cayó de una volqueta, en plena labor; con ella son tres las personas que sufrieron accidentes a un poco más de un mes de la adjudicación de esa tarea por esa compañía.

Calcina dijo que si no se pone un alto a esos hechos, las empresas pretenderán “eximirse” de esa responsabilidad.

Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, dijo que si el Concejo Municipal no toma medidas al respecto se tomarán medidas a partir de la Brigada Parlamentaria en la Asamblea Legislativa.

“Si el Alcalde (Luis Revilla) no toma medidas contra esa empresa nosotros tomaremos medidas contra el alcalde Revilla. No es posible que una ciudad tan grande, con mayor población, no tenga condiciones de recojo de basura, de paso hay este accidente trágico para nuestros compañeros que se ganan la vida día a día y no tienen condiciones de trabajo”, sustentó. (28/12/2016)