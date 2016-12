Microsoft actualiza Office 365 con un nuevo diseño y nuevas funciones

Microsoft acaba de presentar la primera actualización visual de Office.com, según han informado en el blog de Office . Con este lavado de cara han llegado también caracerísticas que ayudarán a los usuarios a abrir y encontrar sus documenos de forma mucho más sencilla.

Esta actualización se suma a las mejoras orientadas a dispositivos móviles, que buscaban darle más prominencia y usabilidad fuera del escritorio. Eso sí, por ahora la versión que se sigue instalando en ordenadores es aún la niña mimada de Microsoft. Recordamos que a lo largo de este año recibía un buen número de mejoras.

Los usuarios de Office 365 que se conecten a la web actualizada verán las aplicaciones más frecuentes mostradas de forma más prominente. Esto significa que se podrá acceder a Word, Excel, OneNote o Outlook en unos pocos clics.

Por ahora la empresa de Redmond no ofrece la posibilidad de reordenar las tiles de sus aplicaciones en la web, pero según han publicado están “evaluando opciones adicionales para hacer que la navegación entre aplicaciones sea más rápida todavía”.

Además de esto, los usuarios podrán fijar documentos en su lista de recientes, con nuevos filtros que ahora ofrecen acceso instantáneo a archivos de Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Esta característica será útil a la hora de continuar el trabajo en un fichero previamente creado, sin tener que buscarlo en una lista de archivos.

Aún deben llegar más características

Además de todo lo que hemos comentado, Microsoft está intentando que sea más sencillo visualizar nuestros eventos próximos. A la característica se añade la capacidad de crear, ver y completar tareas en Office.com y después sincronizarlas en todos los dispositivos conectados a la misma cuenta de Office 365.

Por ahora no se pueden desactivar los documentos offline ni las tareas pendientes, pero se puede ocultar el contenido que no quieres ver cuando inicias sesión con tu cuenta. Según Microsoft estas características deberían llegar en el futuro, pero no se especifica fecha.

La empresa añade que esto es sólo el principio de una serie más larga de actualizaciones, mejoras y puestas a punto que pronto se liberarán. Esta última revisión de Office 365 ya ha empezado a llegar a usuarios de todo el mundo, si bien el despliegue debería continuar durante los próximos meses.

