Mosquera: “Busco el compromiso colectivo”

EL DIRECTOR TÉCNICO COLOMBIANO ROBERTO MOSQUERA DIRIGE EN EL CAMPEONATO PERUANO, EN 2015.

El flamante director técnico de Wilstermann, Roberto Mosquera Vera (60 años), espera que su equipo se “comprometa colectivamente al trabajo” que implementará desde el 4 de enero, cuando comience la pretemporada de entrenamiento.

Con una postura firme en la disciplina, planificación y orden, el estratega tiene proyecciones con el plantel que jugará la Copa Libertadores de América.

Calificó a su nuevo club como “una gran institución” que se constituye en “uno de los grandes del fútbol boliviano”.

Mosquera estará acompañado por el asistente técnico peruano Daniel Balderrama y el preparador físico argentino Sebastián Salvatore, quienes llegarán a Cochabamba el 3 de enero junto a él.

El colombiano adelantó que está viendo los diferentes partidos que disputó el plantel aviador en el torneo liguero y la Copa Sudamericana (Sol de América) para tener un “panorama” del elemento humano con el que cuenta, además espera observarlo en los entrenamientos.

Asimismo prefirió no desmentir o asegurar la posible contratación de los refuerzos que llegarán a Wilster para la siguiente temporada.

“Soy una persona seria y no hablo sobre supuestos. Tengo mucho respeto por las personas, el club y la afición. No he hablado de nadie sobre quién viene o quién se va. Lo haré cuando tenga un real conocimiento de lo que trabajaremos”.

Fue enfático. Optó por no dar nombres de los posibles jugadores que están en planes de Wilster, como son los casos del uruguayo William Ferreira y el argentino Cristian Chávez.

Sin embargo, aseguró que se están observando las carpetas de algunos futbolistas que pueden ser contratados para la siguiente temporada. La determinación la hará conocer primero a los dirigentes de la entidad.

Uno de sus grandes retos es consolidar un sistema de juego que haga ilusionar a la afición Roja durante la campaña que hará el próximo año.

Mosquera considera que tiene el tiempo “suficiente” para preparar al equipo de cara al torneo Clausura de la Liga y también para jugar la Libertadores.

El entrenador cree que tiene “los jugadores necesarios” para consolidar un sistema de juego para luchar por el título del fútbol boliviano.

El colombiano adelantó que estará atento al sorteo de la Copa Libertadores para conocer los rivales que tendrá en el certamen internacional, además de analizar las fortalezas y debilidades de cada uno.

Sin embargo, calificó a todos los participantes del certamen continental como “complicados” porque estarán los mejores de cada país y todos con el mismo objetivo.

Fuente: opinion.com.bo