Un voraz incendio consumió totalmente a 7 unidades del transporte público de la Linea 41 en la madrugada de éste lunes en el barrio Mbachió, Lambaré.

El siniestro, en el cual no se registraron perdidas humanas, dejó una cuantiosa perdida material de aproximadamente G. 1.000 millones, según explicó Ireneo Fariña, propietario de la empresa del 1 de diciembre, a la 970 AM.

El empresario comentó que se registró el hecho a las 00:30 y recién a las 03:30 se pudo controlar totalmente el fuego.

En relación a la causa del lamentable hecho, Fariña refirió que la posibilidad de un accidente o imprevisto queda descartada totalmente.

“También estoy seguro que los empleados no fueron ya que tenemos muy buena relación con ellos y también estamos al día con sus derechos laborales”, dijo. Agregó el transportista que la empresa es totalmente familiar y no existe persona extraña en el entorno de quien desconfiar.

“Es una zona donde hay muchos barrabravas y jóvenes que no trabajan. Posiblemente había un grupo que -bajo los efectos del alcohol- entraron a la parada y causaron el incendio, aunque es difícil aún determinar”, acotó.

Rápido actuar

Fariña resaltó la iniciativa de los vecinos, transeúntes, el trabajo de la policía y bomberos para aplacar rápidamente el fuego.

“No sé como agradecer a todos. La gente que pasaba de la zona -quienes no tenian nada que ver con la empresa- me ayudaron a quitar los buses restantes para que que no se quemen”, afirmó.

Finalmente, señaló el empresario que el servicio no quedará resentido ni será afectado ya que cuentan con unidades disponibles para reemplazar temporalmente las incendiadas.

Fuente: infobae.com, https://www.lanacion.com.py