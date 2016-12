Procurador de Bolivia admite que es inviable anular referendo del 21F

El oficialista procurador del Estado, Héctor Arce, reconoció que el sistema legal no permite anular el resultado del referendo del 21 de febrero, como planteó el directorio general del gobernante MAS.

El Procurador del Estado afirma que es inviable anular referendo del 21F

El Procurador indicó que la renuncia de un mandatario tiene antecedentes dentro y fuera del país en algunos casos para habilitarse a una candidatura.

Página Siete / Beatriz Layme / Página Siete

El procurador general del Estado, Héctor Arce, afirmó que el sistema legal no permite anular el resultado del referendo del 21 de febrero, como planteó el directorio general del MAS. Esta instancia propuso la anulación de la consulta con el argumento de que ganó el No producto de la mentira que armó la oposición.

“Es muy difícil, muy complicado el lograr la nulidad de un resultado. Nuestro sistema legal no lo permite, el sistema constitucional no lo permite, más cuando ya ha operado la preclusión. Es una figura que establece que los actos de los procesos electorales no pueden ser revisados”, sostuvo Arce.

El sábado, el presidente Evo Morales afirmó que si fuera el Tribunal Supremo Electoral (TSE), anularía “de oficio” el resultado del 21 de febrero, porque considera que ganó el No gracias a la mentira por el caso Zapata. “Si yo fuera presidente del Tribunal Supremo Electoral o todo el equipo del Tribunal Electoral, el referendo del 21 de febrero de oficio hubiera anulado porque ha ganado la mentira, no la derecha, claro la derecha usando la mentira. Ese referendo hubiera sido anulado democráticamente porque ganó la mentira”, dijo Morales.

Asimismo, la pasada semana, el directorio general del MAS planteó la anulación de los resultados y anunció el inicio de un trámite ante el TSE para concretar esa propuesta. El presidente Morales sugirió la anulación de los resultados –según Arce– por la magnitud “del engaño, mentira y tramoya que ha significado la manipulación de la voluntad popular en el referendo del 21 de febrero”.

“Eso ha motivado una reacción incorrecta del presidente Evo Morales, que recoge este sentimiento de muchos sectores, que consideran que ante la magnitud del engaño, la mentira, la tramoya que se ha armado lo más lógico es que esta situación (el referendo) sea corregida”, indicó.

En ese sentido, Arce recordó que el MAS, en su noveno congreso, aprobó cuatro mecanismos legales y constitucionales para habilitar a Morales a los comicios de 2019. Uno de ellos es la renuncia antes de concluir los cinco años de gestión. Desde su punto de vista, la renuncia de un mandatario tiene antecedentes dentro y fuera del país en algunos casos para habilitarse como candidato.