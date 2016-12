Quispe apelará suspensión y acudirá a instancias internacionales

El diputado opositor Rafael Quispe (UD) anunció hoy que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad en contra de su suspensión de la Asamblea Legislativa y dijo que acudirá a organismos internacionales para denunciar lo que a su juicio es una sanción que busca callarlo.

“Sobre el debido proceso, no todavía sobre el fondo del tema, (voy a presentar) una acción de amparo constitucional, porque no he sido notificado”, dijo Quispe a los medios en La Paz.

Ayer, en una sesión reservada, la Cámara de Diputados suspendió al diputado Quispe por seis meses debido a una denuncia planteada por el exfuncionario de esa instancia legislativa, Hipólito Matías Espejo, por, presuntamente, utilizar sus prerrogativas constitucionales para beneficio propio.

Quispe aseguró que presentará la acción de amparo para cumplir con las instancias procesales y luego acudir a organismos internacionales, ya que, aseguró, no confía en la justicia boliviana.

“No confío en la justicia boliviana pero pretendo agotar la vía nacional con la acción de amparo en este tema, y luego habilitarme en la vía internacional”, aseveró.

El diputado denunció que la sanción impuesta en su contra ayer por una mayoría de diputados oficialistas es persecución.

“(La suspensión) Es un mensaje para todos los que nos oponemos, quieren callarnos para el 2019, pero no me voy a callar”, dijo.

“La única forma señor presidente (Evo) Morales de que me quede callado es matándome, usted decide, me mata, (o) me sacan del parlamento, me meten preso, (pero igual) no me voy a callar”, mencionó.

