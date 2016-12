Romina Rivero gana el Kanata de Oro 2016

La bicampeona mundial de raquetbol Romina Rivero obtuvo ayer el Kanata de Oro, máximo premio otorgado por el Servicio Departamental del Deporte (Sedede) e instituciones Gubernamentales, logro que fue “inesperado” para la deportista.

“Todo es gracias al trabajo que realizo y al apoyo de ciertas instituciones. Sin duda, no me lo esperaba, pero es un orgullo recibir este premio. Me toca disfrutarlo”, manifestó la deportista.

La raquetbolista consiguió el galardón departamental tras obtener dos medallas de oro, individual y singles, en el mundial de la disciplina que se desarrolló en la ciudad de San Luis Potosí, en México.

La deportista ahora ve como uno de sus objetivos el “sacar medallas de oro en todos los torneos” que vaya a participar.

“Quiero ganar todo lo que vaya a disputar. Ese es mi objetivo para el siguiente año y pues ya es de conocimiento que quiero llegar de la mejor manera a los Juegos Suramericanos que se desarrollará en nuestra ciudad. Todos los deportistas que participen deben conseguir podio en este evento”, dijo.

