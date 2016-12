Silala: Martínez irrita a potosinos al decir “dinero no es la prioridad”; cívicos exigen que Chile pague deuda por uso de aguas

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ratificó ayer que Chile “debe pagar por el uso ilegal de las aguas del Silala”. Y criticó las declaraciones del secretario general del Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala, René Martínez, quien aseguró a un medio de Chile que “el dinero no es la prioridad” en la demanda sobre el tema que se ventila en La Haya.

Potosinos exigen que Chile pague la deuda por las aguas del Silala

El Potosí · Potosí

Potosinos demandan cobrar a Chile por el uso de aguas del Silala

El representante boliviano para la defensa del Silala y otros recursos hídricos afirmó que que en la demanda internacional por las aguas del Silala, el dinero no es la prioridad, sino que el agua mejore las condiciones de vida de los seres humanos.

El representante boliviano para la defensa del Silala y otros recursos hídricos afirmó que que en la demanda internacional por las aguas del Silala, el dinero no es la prioridad, sino que el agua mejore las condiciones de vida de los seres humanos.

El presidente de Comcipo, Jhonny Llally, anunció que hoy se reunirán con el equipo de asesores para solicitar que el Gobierno nacional informe si esa posición es personal o del Gobierno nacional porque dijo que no se puede permitir ese tipo de declaraciones.

“No sé si esto es personal, si es por instrucción del presidente del Estado boliviano o son instrucciones del canciller David Choquehuanca porque no puede declararse semejante error de que la deuda historia pase a un segundo plano”, objetó el dirigente cívico.

El movimiento cívico potosino planteó como prioridad que se cobre a Chile por el uso de las aguas que le fueron otorgadas a una empresa privada para el uso en las locomotoras de vapor, pero que hoy se vende en precios altos a las empresas mineras que operan cerca de la frontera.

Para el diputado opositor Gonzalo Barrientos, echar por la borda la principal demanda en relación a las aguas del Silala es una traición que podría llevar a un juicio al declarante.

Barrientos recordó que los potosinos en reuniones cívicas y en foros nacionales plantearon como prioridad que se cobre la deuda histórica por el uso de las aguas del Silala, la que para el año 2003 estaba calculada en 14 mil millones de dólares.

El diputado de Demócratas afirmó que convocarán a una movilización departamental en defensa de los intereses potosinos y bolivianos pues ve claro que las personas de otros departamementos no pueden representar a cabalidad las aspiraciones del pueblo potosino, aparentemente con relación a la procedencia de René Martínez, quien es chuquisaqueño, aunque después de su posesión se informó que sus padres son potosinos.

Silala: Martínez irrita a cívicos al decir “dinero no es la prioridad”

Dirigente de Comcipo dijo que no renunciarán a la “deuda histórica”. Borda afirmó: “primero queremos que Chile respete nuestra soberanía”.

Archivo. El secretario de Defensa del Silala, René Martínez.

Página Siete / Wendy Pinto / La Paz

El secretario general de la Dirección de Defensa del manantial Silala, René Martínez, aseguró a un medio de Chile que “el dinero no es la prioridad” en la demanda sobre el tema que se ventila en La Haya. Cívicos y políticos de este departamento lo criticaron.

El 27 de diciembre, El Ciudadano.cl publicó una entrevista que realizó a Martínez. En la conversación periodística se le planteó a la autoridad la siguiente interrogante: “¿Si bien la demanda boliviana tiene un componente económico, no es dinero lo principal que están solicitando a Chile?”.

Martínez respondió: “El dinero no es la prioridad, no queremos mercantilizar ni poner en venta nuestros recursos, no están en venta las aguas del Silala. Nos interesa que el agua mejore, las condiciones de vida de los seres humanos. Nos interesa recuperar la ruptura de un ecosistema, el concepto del agua que propicia hermandad y acercamiento entre los pueblos, donde se respeten los valores y el uso racional de un recurso que cuide el medio ambiente”.

La declaración generó voces de rechazo en Potosí. Así lo manifestó el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), a través de su secretario general, Emilio Elías. “Las declaraciones dejan mucho que desear, de quien no conoce el lugar del conflicto. Jamás vamos a renunciar a que nos paguen esta deuda histórica”, dijo.

Los potosinos -según los entrevistados- exigen el pago del uso de aguas que se hizo desde 1908 (cuando la Prefectura concesionó el aprovechamiento de ese recurso a una empresa que operaba en el país vecino), y que continúa hasta la fecha a través de canales artificiales construidos por Chile, esto pese a que en 1997 fue anulada la concesión.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, justificó a Martínez y explicó con un ejemplo lo que la autoridad quiso decir: cuando hay un asesinato, la familia busca justicia y luego el resarcimiento económico del daño. “Que Chile nos pague por el uso de agua sería una versión equivocada. Primero queremos que Chile respete nuestra soberanía respecto a los recursos hídricos, luego será la reparación (económica); en ese contexto fue la declaración”, aclaró.

Su colega de oposición, Gonzalo Barrientos, recordó a Martínez que el daño económico hacia Potosí y al Estado asciende a 1.000 millones de dólares, según datos de la Cancillería; y 3.000 millones, de acuerdo con estudios de otras entidades. Agregó que dejar de lado la “deuda histórica” no es idóneo. “En el marco de la soberanía se tiene que resarcir el daño”, afirmó.

En 2009, Chile y Bolivia llegaron a un preacuerdo, en el que el vecino país se comprometió a pagar al país el 50% del uso de las aguas del Silala. Entre tanto, se iba a desarrollar un estudio para definir la propiedad del otro 50%. No obstante, la negociación no prosperó debido a que los cívicos observaron que no se incluía la “deuda histórica”.

El 6 de junio, Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.