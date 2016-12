Soria es presentado oficialmente DT de la Verde

El técnico cochabambino fue presentado como entrenador de la selección este martes en Cochabamba. Soria asumió el mando de la selección sub–20 para el torneo de Ecuador.

Este martes por la mañana, Mauricio Soria fue presentado como nuevo entrenador de la selección boliviana, en Cochabamba. Tras la salida del argentino Ángel Guillermo Hoyos, el comité ejecutivo de la FBF eligió a Soria para que asuma el mando del combinado absoluto y, además, de la sub–20. El DT cochabambino vuelve a la selección después de un año y cuatro meses.

La presentación estaba prevista para las 9:00 de este martes, pero a esa hora el único que llegó al lugar del acto fue Clíver Rocha, tesorero de la FBF. Al promediar las 10:15 llegó hasta el edificio de la Federación Boliviana de Fútbol el vicepresidente Marco Peredo, junto a Mauricio Soria. Tuvieron una reunión juntos para darle una mirada al nuevo contrato.

“El Comité Ejecutivo y la comisión seleccionadora han acordado que el nuevo técnico de la selección (boliviana) sea don Mauricio Soria. Desde ayer ya se hizo cargo de la sub-20 y va empezar a trabajar también con la categoría mayores”, afirmó Peredo este martes en conferencia de prensa.

El pasado jueves renunció a la dirección técnica el argentino Ángel Guillermo Hoyos para escuchar una mejor oferta de la Universidad de Chile. El comité ejecutivo no tardó mucho en reaccionar y el viernes por la mañana, a través de un comunicado de prensa, informó que Soria sería el nuevo técnico. Sin embargo, esta decisión no tuvo consenso desde un inicio debido a que Marco Peredo, vicepresidente de la FBF, y Clíver Rocha, tesorero, aseguraron que no fueron consultados.

Este martes, la decisión finalmente fue oficializada con la presentación del nuevo DT. Este lunes la selección sub–20 inició su trabajo con Soria al mando en el colegio Aisb de Tiquipaya, Cochabamba. El combinado nacional se prepara para la participación en el torneo Sudamericano que se llevará a cabo en Ecuador, del 18 de enero al 11 de febrero de 2017.

Fuente: Red Uno, El Deber