UNIVida pedirá resarcimiento a Quipus por incumplir entrega de rosetas del SOAT

Hasta el 20 de diciembre la empresa Quipus debía entregar 340.000 rosetas electrónicas para vehículos, pero solo entregó 104.000.

ARCHIVO DIGITAL.

El presidente del directorio de UNIVida, Diego Pérez, anunció el jueves que se pedirá un resarcimiento por daños y perjuicios a la empresa Quipus, por incumplir el cronograma de entrega de las rosetas electrónicas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2017.

En una conferencia de prensa, Pérez también advirtió que se aplicarán “todas las sanciones contractuales” que se tienen con la empresa Quipus, respecto a la venta del SOAT 2017.

“Con la empresa Quipus vamos a aplicar todas las sanciones contractuales que tenemos en el contrato y vamos a pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios que se ocasionó”, remarcó.

Según el presidente del directorio de UNIVida, hasta el 20 de diciembre la empresa Quipus debía entregar 340.000 rosetas electrónicas para vehículos, pero solo entregó 104.000 unidades.

También dijo que Quipus debía entregar 220.000 rosetas para motocicletas y sólo dio 5.000 unidades hasta el momento.

Pérez anunció que la empresa UNIVida activó un “plan de contingencia” que busca normalizar la venta del SOAT 2017 sin la entrega inmediata de la roseta electrónica, como estaba previsto inicialmente.

Precisó que el “plan de contingencia” establece que se venderá el SOAT 2017 con la entrega de un certificado que tendrá todas las características del vehículo y del asegurado, además de la factura correspondiente.

La entrega de la roseta electrónica será días después, luego de que la empresa Quipus normaliza el cronograma contractual con UNIVida.

“La población no debe estar preocupada, la cobertura existe, se venderá el SOAT, lo único que no se entregará, por razones de fuerza mayor, ajenas a la voluntad de la empresa UNIVida, lo único que no se entregará son las rosetas”, subrayó.

Pérez agregó que las rosetas incluyen dos nuevas tecnologías, una para la lectura a distancia (antena UHF) y otra de lectura en cercanía (chip NFC), que permitirán validar la vigencia del seguro de manera electrónica.

ABI /Página Siete