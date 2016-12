Veremos las novedades de Tizen en las televisiones de Samsung durante el CES 2017

Samsung sigue trabajando duro con Tizen, el sistema operativo con el que pretende deshacerse de la necesidad de software de terceros en sus dispositivos de electrónica de consumo. La realidad es que se está retrasando demasiado el momento en el que Samsun se desprenda de Android en sus dispositivos de gama alta, sin embargo, a Samsung no le están saliendo las cosas precisamente bien últimamente. En pleno revuelo por el Samsung Galaxy S8, la compañía coreana está preparando un nuevo sistema de Tizen UI que estará incluido en los televisores presentados durante el CES del próximo año 2017.

El mejor lugar donde probar el sistema operativo y sus próximas características es sin duda los televisores inteligentes, así no afecta a un nivel excesivamente importante de usuarios y no inutiliza el dispositivo. Pero lo importante de Tizen en los televisores va a ser interesante interfaz de usuario que nos permitirá navegar entre paneles. Desde mi punto de vista no es un acierto incluir colorido y diseño plano en la televisión, ya que la realidad del contenido que hay justo detrás puede chocar un poco con la interfaz, sin embargo, todo depende de la velocidad y la agilidad con la que nos manejemos por el sistema.

Lo importante es que Samsung sepa mejorar la velocidad del dispositivo, y es precisamente lo que ha prometido con la nueva función. Además, va a incluir un panel de “favoritos” que nos permitirá acceder rápidamente a una aplicación sin necesidad de abrir el cajón de aplicaciones completo, con una imagen superpuesta como puede ser la del indicador del volumen, que nos permite cambiar un parámetro sin dejar de ver lo que estábamos viendo, todo un acierto. El sistema de navegación se parece bastante al dock del sistema operativo de los ordenadores de Apple, macOS Sierra, sin embargo, no es el momento de dudar del diseño y esperaremos a ver cómo se mueve por la pantalla.

Fuente: actualidadgadget.com