Arabia Saudita advierte sobre la futura escasez de los suministros de petróleo

El ministro de Energía saudita señala que Riad no adapta sus planes en función de “un precio específico”. Indica también que los precios actuales del hidrocarburo son “bastante cómodos” para su país.

Khalid al Falih, el ministro de Energía de Arabia Saudita, ha advertido en una entrevista con el canal televisivo CNBC de las graves consecuencias que podrían desencadenar los bajos precios del petróleo.

Falih ha indicado que “los precios alrededor y por debajo del nivel actual no están atrayendo suficiente inversión” y ha advertido que, de continuar la dinámica de inversiones que su país ha visto “en los últimos dos o tres años”, Riad sufrirá una “escasez de suministro de petróleo en 2020″.

Según el titular de Energía, también se debe tener en cuenta el nivel de agotamiento natural de los yacimientos de petróleo en explotación y el hecho de que la demanda anual de petróleo haya aumentado en un promedio de 1,2-1,5 millones de barriles por día.

Dada la creciente demanda mundial de crudo y el agotamiento natural de los yacimientos, se requerirán grandes inversiones en el sector para satisfacer el apetito de los consumidores. Pero con los precios actuales las inversiones no serán rentables. Así lo considera el ministro del mayor productor de la OPEP.

No obstante, el alto funcionario saudita ha recalcado que los precios actuales por un barril del hidrocarburo son “bastante cómodos para el balance fiscal del país” y que su Gobierno no adapta los planes “en función de un precio específico”. “Hemos trabajado en nuestra planificación fiscal para los próximos años tomando en consideración una variedad de escenarios que van desde lo bajo a lo moderado. Si los precios suben por supuesto los aprovecharemos, pero no estamos destacando un escenario específico de precios. Desde la perspectiva del mercado, la táctica saudita gira en torno al mantenimiento del equilibrio de la oferta y la demanda como un objetivo político clave”, ha aclarado el ministro agregando que el segundo objetivo de Arabia Saudita consiste en “reducir la volatilidad“.

El pasado 10 de diciembre un histórico acuerdo alcanzado entre los países miembros y no miembros de la OPEP estableció una reducción de la producción con el propósito de recuperar un precio justo para el petróleo.

Fuente: actualidad.rt.com