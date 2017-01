Bimba Bosé, así fueron sus últimos días

La modelo regresó a Madrid la semana pasada de Sotogrande para ingresar en la clínica en la que falleció el lunes

Bimba Bosé mandó el sábado por la tarde varios WhatsApp a sus amigos, pero no les informó de la gravedad de su estado de salud. Quiso irse con discreción y sin provocar tristeza a quienes la querían y cuidaban. La modelo y cantante había regresado de Sotogrande (Cádiz) el martes día 17. No se sentía bien y acudió al Hospital Ramón y Cajal de Madrid, donde decía “me cuidan como una reina”. Los médicos aconsejaron su ingreso. Su estado de salud se había agravado. La metástasis que sufría como consecuencia de un tumor en su mama izquierda detectado en 2014 había minado definitivamente su cuerpo. Menos de 48 horas después de mandar el último mensaje con su móvil, Bimba moría a los 41 años rodeada de sus seres queridos.

Antes de fallecer, Bimba pidió que no les invadiera la tristeza. Su hija Dora, de 12 años, nacida de su relación con el realizador y músico Diego Postigo, lo recordó en Instagram tras su muerte. “Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis y que sepáis que hoy no es un día de tristeza, porque a mi madre es lo que menos le gustaba, la tristeza. Hoy es un día para estar contentos por todos esos momentos que hemos vivido y disfrutado con ella”, escribió en un post en una imagen que compartió en Instagram Stories.

El sábado, cuando ya se sabía que Bimba había iniciado un camino sin retorno, Dora y su hermana June, de 5 años, fueron vistas paseando por el barrio de Salamanca de Madrid con Charlie Centa, novio de la modelo los últimos años y cantante y quien se ha ocupado de las niñas estos días. Las pequeñas veían en este modelo inglés no solo al novio de su madre —17 años menor que ella— si no a un compañero de juegos.



Bimba Bose, con una creación de David Delfin en su último desfile, en junio pasado. GERARD JULIEN AFP

Cuando fue operada de un cáncer en la mama izquierda Bimba Bosé decidió marcharse de Madrid y encontró en Sotogrande el lugar en el que pasar sus últimos años. Siguió batallando pero sabía que la enfermedad avanzaba. En junio de 2016 confirmó que tenía “metástasis en huesos, hígado y cerebro” y que seguía en tratamiento. Luego se arrepintió de haberlo dicho. Pero es que ella, cuentan sus amigos, hablaba de su enfermedad con naturalidad. No esperaba tanta repercusión mediática.

En el mes de octubre, Bimba Bosé se embarcó en su última aventura. Se marchó con un grupo de famosos a hacer una ruta con pruebas que requerían un enorme esfuerzo físico. Algunos de sus compañeros se sorprendieron de ver su determinación y fortaleza para salvar los obstáculos. Tras ese viaje casi no se dejó ver en público.

Fly baby fly. Descansa en paz ❤️ Un vídeo publicado por @diegopostigo el 23 de Ene de 2017 a la(s) 11:31 PST

Hoy martes, en el tanatorio de La Paz de Madrid, se despiden de ella su familia y amigos. De nuevo Charlie se ha encargado de organizarlo todo.

Su exmarido Diego Postigo, padre de sus dos hijas, despidió a Bimba con música. Publicó en Instagram un vídeo en el que ella canta acompañada a la guitarra por él.

Fuente: www.elpais.com