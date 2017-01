Evo Morales sobre la reelección: No me vuelvan a preguntar sobre ese tema

El Presidente dijo que leyó las notas sobre la habilitación vía renuncia. El domingo, el Procurador planteó que Evo puede quedar habilitado por dimisión.

ABI. Movimientos sociales respaldan la reelección de Evo.

Página Siete / Wendy Pinto / La Paz

El presidente Evo Morales pidió ayer a los periodistas que no vuelvan a preguntarle sobre el tema de la reelección, debido a que fueron las organizaciones sociales -afines al partido oficialista- las que plantearon la “repostulación”.

“Esta repostulación, tal vez hable por última vez, y nunca más quiero que me pregunten. Es más una decisión del pueblo. Me sorprende, ustedes (periodistas) son testigos; ¿qué me dicen en los actos, antes y ahora? ‘Evo 2050’. Yo digo a veces ‘No soy el Papa’(…), y generalmente ese planteamiento de la repostulación es más aplaudido que la obra que estoy entregando”, dijo Morales durante una conferencia de prensa.

El Presidente comentó que leyó en los medios las notas sobre la habilitación vía renuncia, y en ese marco mencionó que los expertos dirán si es o no constitucional la habilitación a través de esa senda; no obstante, aseguró que el reciente congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) estableció cuatro vías para la reelección. Agregó que la fórmula que se utilizará para ese cometido será definida entre 2018 y 2019.

La pregunta que se planteó ayer en la conferencia a Morales tiene como antecedente un artículo del procurador Héctor Arce, quien planteó que Morales puede quedar habilitado por dimisión, antes de terminar su mandato.

El noveno congreso del MAS determinó cuatro vías para lograr la reelección de Morales, pese a que la Constitución Política del Estado se lo impide. Una de ellas hace referencia a la renuncia anticipada.

El 21 de febrero de 2016 se desarrolló el referendo constitucional, en el que se consultó si la gente estaba de acuerdo o no con la modificación del artículo 168 de la CPE, y la mayoría optó por rechazar la posibilidad con el 51%.

El Presidente recordó que cuando se reunieron con la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y éstos le propusieron el referendo del 21F, para habilitarlo nuevamente como candidato, lo sorprendieron. Ayer dudó si fue una buena idea haber afrontado ese proceso. “No sé si aceptamos en buen o mal momento”, dijo.

El 22 de febrero de 2016, mientras aún no se conocía un resultado oficial de la consulta, Morales afirmó: “Aunque con un voto, dos votos, eso se respeta. Es la democracia. Si el pueblo dice No, entonces me tengo que preparar para (concluir) mi gestión y como tenía inicialmente (previsto) irme a mi chaco, lo haré”.

Ayer, dijo que el 21F perdió el Sí debido a la mentira, en referencia al “caso Zapata”. El Primer Mandatario previó que se organiza “otra mentira” en su contra para evitar la reelección. “¡Qué mentira más no habrá?, ¿qué mentirá más se estará preparando?, ¿quiénes están organizando?, es una lucha ideológica, política, programática, geopolítica”, indicó.

El 14 de noviembre de 2016, Morales declaró a La Jornada de México: “Yo no estoy preparado para irme a casa”.

Consulta y cabildos

Resultados El 21 de febrero de 2016 se desarrolló el referendo constitucional. La opción del No ganó con 51%, frente al Sí que logró 49%.

Zapata Carlos Valverde denunció el 3 de febrero de 2016 un posible tráfico de influencias, resultado de la relación sentimental entre Gabriela Zapata, exgerente comercial de la china CAMC, y el presidente Evo Morales.

Cabildos El 21 de febrero, agrupaciones cívicas que hicieron campaña por el No organizan marchas y cabildos para pedir respeto del voto.