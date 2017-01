Evo revela que la FAO le dijo que no hay institucionalidad en Bolivia para financiar proyectos

El presidente del Estado viajará, en febrero, a Roma para visitar la FAO y gestionar recursos económicos para proyectos de riego y agua, asistirá después de reunirse el 13 y 14 con el equipo jurídico de la demanda marítima.

El presidente del Estado, Evo Morales en el municipio de Salinas de Garci Mendoza. Foto: Bolivia Tv.

La Paz, 29 de enero (ANF).- El presidente Evo Morales reveló que el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Graziano da Silva, en una reunión bilateral le manifestó que “no hay institucionalidad” en el país para el desembolso de recursos económicos, aunque el Jefe de Estado asegura que existe un “modelo” en Bolivia.

La reunión del Mandatario con la FAO se realizó después de un encuentro de 33 países de América Latina y el Caribe donde la FAO recomendó que los Estados trabajen en proyectos de riego y generación de agua, para lo que este organismo cuenta con 2 mil millones de dólares para esta naturaleza de planes.

“Le dije después en una reunión bilateral que de los 2 mil millones de dólares que tiene la FAO que solo nos garantice para pequeños proyectos un millón de dólares por municipio, es decir 340 millones de dólares. Además él (Graziano da Silva) dijo no hay institucionalidad, si no hay institucionalidad, es decir no hay cómo invertir esa plata”, contó Morales en un acto en el municipio de Salinas de Garci Mendoza en Oruro, donde entregó un camino y una cancha de césped sintético.

