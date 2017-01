¿Evo se cree dios del “proceso de cambio”?

Arturo Murillo P.

Sin Anestesia

El discurso de más de cuatro horas del presidente Evo Morales fue como una salva de fuegos artificiales. El testimonio de su fracaso histórico y de su empeño por confundir con datos a la ciudadanía que antes le daba resultados, pero ahora que las cosas no están bien, ya no es lo mismo. Horas antes de su discurso, el periódico El Deber sacó una encuesta donde el 63% de bolivianos rechaza la re-postulación. En el fondo solo se trata de la re-postulación.

Todos sus actos de los últimos días, sus artimañas para tratar de mostrar confrontación por directivas de la oposición en la Asamblea, alentando el transfugio político, el manejo oscuro de las cifras del INE, la toma de los recursos de las pensiones de los trabajadores para entregarla a los empresarios agroindustriales; todo es estrategia del intento desesperado de eternizarse en el poder, quedarse 50 años más como dice Juan Ramón Quintana.

Esta vez, Morales en su mensaje a los bolivianos, se le ocurrió compararse con Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y con todos los padres de la patria, por supuesto, en esa comparación Evo cree que salió ganando. Como ya no le quedan rivales la próxima vez es posible que se compare con Dios. Siguiendo su estilo Evo dirá: “en dos mil años Dios no hizo ninguna represa pero con el ‘proceso de cambio’ hizo cinco represas. No puedo entender hermanas y hermanos cómo Dios no ha hecho represas para garantizar el agua”.

El mensaje del Presidente Morales deja muchas cosas en claro y anuncia una Bolivia conflictiva, esperemos que no nos pase como a Venezuela porque Evo y Álvaro García Linera nunca querrán dejar el poder por las buenas aunque pierdan las elecciones. Los mensajes, gestos y convicciones comprueban que ambos mandatarios ya no son personas que creen en la democracia, sino se creen iluminados, incluso nos llevarían a la violencia con tal de quedarse en el poder por 50 años, exactamente como está pasando en Venezuela.

Evo Morales no quiere hablar de las siguientes preocupaciones:

1.- El “milagro económico” y la “economía blindada” se acabaron. Morales tuvo que echar mano al dinero de los trabajadores y sacó 150 millones de dólares para otorgarles crédito a los agroindustriales creyendo que garantizará su lealtad política y apoyaran su re-postulación. Además, hoy todos los indicadores macroeconómicos reflejan la caída: las reservas internacionales, la balanza comercial, el déficit fiscal, la inversión extranjera, etc. que Evo en su informe anual no dijo nada al respecto.

2.- La pérdida de la decencia o la moral de Evo Morales y del llamado “proceso de cambio” es evidente porque ya no les importan los indígenas, ni los principios del ama sua, ama llulla y ama quella. Nuevamente, los indígenas son el pretexto para seguir en el poder. Hoy sólo importan las alianzas o estrategias para apostar y forzar la re-re-reelección, por eso Morales ha declarado a un alcalde “mete mano” (Percy Fernández) como a su “gran amauta”.

3.- La administración de Morales maneja las cifras a su antojo e incluso miente. El Ejecutivo desde hace cuatro años no certifica las reservas del gas, cuando la Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos de agosto del 2007, manda que cada 31 de marzo se debe entregar un informe de certificación de las reservas que tiene el país; sin embargo, no cumplen porque se están agotando las reservas de gas. Por un período, no pudimos cumplir los contratos con Argentina y ése país ya nos multó, pero esto no se dice porque afectaría la re-re-reelección.

4.- El Órgano Judicial y todos los poderes del Estado están secuestrados por la élite gubernamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), con el fin de efectuar estrategias para habilitar a Morales e incluso acudir al fraude electoral con el objetivo de perpetuar en el poder a Evo Morales, porque saben que no ganarán en las ánforas democráticamente. El 21 de febrero de 2017 y en elecciones sub nacionales ya ensayaron el fraude, hicieron ganar al MAS en la gobernación de Chuquisaca, el año pasado se paralizó el conteo de votos y el Vicepresidente quiso desconocer el triunfo del No, con su táctica del “empate técnico”.

5.- En su mensaje, Evo dejó claro que no hará nada estructural contra la gran corrupción en su gobierno. Los millones del Ex-fondo Indígena que se robaron los dirigentes sociales no serán investigados a profundidad y menos recuperados en su totalidad con tal que estos dirigentes garanticen movilizaciones para la re-re-reelección; algunos masistas que están presos son solo chivos expiatorios. La ex ministra Nemesia Achacollo reveló recientemente que quienes se robaron la plata del Fondioc están libres. Así será en todos los casos, y pusieron a Bolivia como el segundo país más corrupto del mundo. Por tanto, la única vía para los ciudadanos es seguir resistiendo al abuso y denunciando la corrupción.

Desde el 21 de febrero crecimos, somos mayoría y hay que defender el resultado en favor del No a la perpetuación, camino al autoritarismo, que planifica el MAS. Evo Morales debe entender que le quedan más de mil días en el gobierno, pero pisoteando la decisión de la ciudadanía en las ánforas inició la campaña para aferrarse al poder, incluso acudiría a la violencia, no debemos permitir que la élite masista lleve a nuestro país por los caminos del autoritarismo, el abuso, la violencia política y el hambre que sufre el pueblo venezolano. El pueblo boliviano y la democracia se van a respetar.

Senador de la República