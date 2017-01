‘La venganza de los Sith’ doblada a partir de los subtítulos chinos se convierte en otra película

A menos que domines el idioma que se habla en una película o una serie, tu experiencia está condicionada por el doblaje o los subtítulos. La segunda opción es preferible (si te importa el trabajo de los actores) pero una mala traducción puede arruinar el visionado, y es que hay juegos de palabras, dobles sentidos, refranes o expresiones coloquiales que no quedan bien al pasarlas literalmente a otro idioma.

Lo grave es que, a veces, los subtítulos profesionales incluidos en los DVDs o Blu-rays que están a la venta tienen más errores que los traducidos por fans o aficionados (quizá porque éstos ponen más empeño al no ser un mero trabajo). Un fan de ‘Star Wars’ ha descubierto una auténtica joya del humor a partir de los subtítulos chinos que contiene la edición doméstica de ‘La venganza de los Sith’ (‘Star Wars: Episode III – Revenge Of The Sith’, 2005).

Alguien que firma en YouTube como “DeathJohnsonMisc/GrarefulDeadpool” ha tenido la extraña idea de doblar el Episodio III usando como referencia los subtítulos chinos, traducidos literalmente al inglés. El resultado es tan sorprendente como divertido, dotando a la película de lecturas completamente nuevas. Es como si el traductor estuviera tan cansado de los terribles guiones de las precuelas de George Lucas que decidió tomárselo a cachondeo.

Como puedes comprobar en las capturas, los diálogos están tan cambiados que la película debería estar recomendada sólo para adultos. No parece que los vídeos vayan a estar mucho tiempo en Internet, en cuanto se entere alguien de Disney o Lucasfilm pedirán su retirada, así que aprovecha ahora que todavía está disponible para verlos o descargarlos. Y si alguien tiene la amabilidad de traducirlo al español, que avise enseguida.

Extractos con algunos de los mejores momentos: