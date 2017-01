Mata a su amigo por celos y deja malherida a su esposa

Tras el crimen el asesino se dio a la fuga y emitieron una orden de aprehensión.





Ref. Fotografia: El domicilio donde ocurrió el crimen se encuentra precintado por la Felcc.

La Policía se encuentra tras las pistas de Oliver Panoso Andulce (38), acusado de matar de 27 puñaladas a su amigo Roberto Jonathan Ugarte Montaño (42) y dejar malherida a su cónyuge, Tatiana Datzer (45), durante un arranque de celos en el barrio La Costanera. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Gonzalo Medina Sánchez, informó que el trágico desenlace ocurrió la noche del pasado lunes (18:20), en circunstancias que Panoso agredió a golpes a su pareja en presencia de su amigo al interior de su domicilio. Ese momento, la víctima trató de mediar en la discusión, pero fue atacado violentamente por su agresor, quien lo golpeó con una botella en la cabeza para luego provocarle múltiples heridas en el cuerpo al igual que a su pareja.

Fue captado huyendo. Medina informó que una vez cometido el crimen este fue visto por sus vecinos salir escapando del lugar. Una cámara de seguridad lo habría registrado el momento que aborda un taxi con su ropa aún manchada con sangre en el cuarto anillo de la avenida Busch. “Contra este individuo ya pesa una orden de aprehensión en su contra por el delito de asesinato”, dijo Medina.

Camila D.H., de 20 años, hija de la mujer herida, dijo que todo el ataque fue por celos de su amigo. Las tres personas estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas desde el pasado domingo, según la muchacha y la madrugada del lunes ya tuvieron inconvenientes por la presencia del difunto en su domicilio. “Él (la víctima) se metió a defender a mi madre y lo atacó a puñaladas. Es un hombre muy peligroso y me gustaría que las personas que lo vean lo denuncien a la Policía”, dijo la joven. El fiscal José Parra dijo que Oliver Panoso fue identificado por su esposa de matar a su propio amigo a puñaladas. La sobreviviente se recupera en el hospital San Juan de Dios de un corte profundo en la ceja izquierda provocada por su pareja. Los vecinos de la calle 7 del barrio La Costanera comentaron que ambos no tenían contacto con las personas debido a que hace dos meses recién se habían mudado a ese inmueble donde pagaban un alquiler de $us 300. Creen que el asesino pudo haber huido a Cochabamba.

Fuente: eldia.com.bo