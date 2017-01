Mike Amigorena se le declaró en vivo a Mirtha Legrand y ella le contestó sin filtro: “Con vos…”

Invitado a su mesa, el actor le declaró su amor a la diva. “Por Dios que estaría en pareja con vos”, le dijo. Y ella aprovechó para realizar una confesión sobre su vida sentimental. ¡MIRÁ EL VIDEO!

Mike aseguró que no le gusta convivir. Y eso abrió un debate que terminó con su declaración a Mirtha.

Un momento muy particular se vivió esta tarde en el programa de Mirtha Legrand . Invitado a su mesa, Mike Amigorena (44) le declaró su amor en vivo a la conductora, que aprovechó la ocasión para realizar, a corazón abierto, una confesión sobre su vida sentimental.

“Cada vez que elegí un amor, fue para que me haga mejor. Siempre”, fue la declaración del actor que generó un comentario de la diva que abrió un pequeño debate: “La convivencia no es fácil”, afirmó Legrand. “Nunca conviví y no voy a convivir. No tengo la capacidad. Estoy mucho tiempo solo conmigo”, contestó el galán.

Mirtha, quien no imaginó la carta que se iba a jugar Amigorena unos minutos más tarde, lo chicaneó un poco: “Es egoísta esa vida. En la vida se comparte todo, lo bueno y lo malo. Las discusiones, los rencores, la envidia”. Pero el actor no cambió de postura: “No necesariamente tenés que estar todos los días con esa persona. Claro que hay que convivir, pero en dos casas“.

“​Por Dios que estaría en pareja con vos. No conviviríamos pero viajaríamos, comeríamos rico. Te lo juro”. Mike Amigorena

Legrand, entonces, arremetió: “Hay que ser muy valiente para convivir. No es fácil la convivencia”. Y Mike siguió firme en su idea. “Al conocerme, brindo lo mejor de mí. Ya me conozco. Ni en pedo quiero que me veas todos los días. Si vos necesitás verme todos los días, no vamos a llegar al mes”.

La discusión parecía que había llegado a su fin, incluso Mirtha ya había cambiado de interlocutor y realizado una pregunta al neurólogo Facundo Manes, otro de los invitados. Pero Amigorena seguía hablando por lo bajo. Y la diva lo advirtió: “Te escucho, Mike. Jamás conviviría con vos. Aunque te considero muy atractivo, destrozaste muchos corazones”.

“​Aunque te considero muy atractivo, destrozaste muchos corazones”. Mirtha Legrand Entonces llegó la inesperada declaración de amor en vivo del actor: “Por Dios que estaría en pareja con vos. No conviviríamos pero viajaríamos, comeríamos rico. Te lo juro”. “Me gusta la armonía, no me gustan las discusiones”, le respondió Mirtha, sorprendida. “Si estás dispuesta, lo hacemos”, continuó el galán, sin achicarse.

Y como para cerrar la cuestión, Legrand realizó una confesión: “Hace muchos años, desde que he quedado viuda, quiero tener una persona, un señor, sin que haya nada, que me invite a comer. Sin derecho a roce“, aseguró. “Bueno…”, sentenció Mike, postulándose. ¿Nace un amor?

Fuente: clarin.com