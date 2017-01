Moscú: “Las reducciones simétricas de las armas nucleares de Rusia y EE.UU. son inadmisibles”

Alexey Drujinin Sputnik

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha comentado el futuro de las relaciones ruso-estadounidenses.

Dmitri Peskov, el portavoz del presidente ruso, ha señalado que no hay que hacerse ilusiones de que las futuras relaciones entre Rusia y EE.UU. vayan a estar libres de discrepancias, refiriéndose a las palabras del presidente Donald Trump que supeditaban a un desarme nuclear el levantamiento de las sanciones contra Rusia.

Peskov ha destacado que el desarme nuclear es un concepto generalizado que contiene un gran número de matices. “La composición del elemento nuclear de Rusia y EE.UU. es distinta. Por lo tanto una reducción simétrica de las armas nucleares es inadmisible e inapropiada”, dijo el vocero en una entrevista publicada en el portal Vesti.

Según el representante del Kremlin, tales medidas podrían violar la paridad nuclear, que “desempeña un papel crucial en garantizar la estabilidad y la seguridad global”. “Por lo tanto, es poco probable que sea posible vincular las sanciones y la reducción de armas nucleares, desde el punto de vista de los expertos”, ha afirmado.

En la entrevista Peskov se ha referido al presidente Putin, quien ha subrayado en varias ocasiones que las sanciones no forman parte de la agenda rusa. “Rusia no fue iniciadora de ese asunto y no será, según Putin, iniciadora de la cancelación de las restricciones”, ha asegurado. Sin embargo, Rusia sigue siendo partidaria en general de la reducción de armas nucleares, a condición de que esta sea “justa y proporcional y no viole el equilibrio”.

Sobre la división en la sociedad de EE.UU.

“Es evidente que estamos observando una cierta división en EE.UU.”, ha señalado el representante del Kremlin, agregando que se trata de una división “sin precedentes” que “no fomenta la grandeza” de ese país. No obstante, Peskov ha propuesto no comentar oficialmente esa situación, precisando que Rusia siempre se opone a los intentos de intervenir en asuntos internos de otros Gobiernos: “Respetamos los asuntos internos de otros países. Que nuestros socios estadounidenses resuelvan sus propios problemas ellos mismos“.

Fuente: actualidad.rt.com