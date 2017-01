Pese a la CPE, Evo baja participación femenina en el gabinete de 50 a 20% en siete años

La activista Jenny Ybarnegaray afirma que da lo mismo que los ministros sean hombres o mujeres porque la presencia femenina no se ha traducido en planes y proyectos a favor de las mujeres.

Las cuatro mujeres que integran el actual gabinete. Fotos: ABI

La Paz, 24 de enero (ANF).- El presidente Evo Morales posesionó a su gabinete ministerial que está integrado por 16 hombres y cuatro mujeres, lo que representa el 20% de cuota femenina, muy lejos del 50% que él mismo estableció en su gabinete de 2010.

La Constitución Política del Estado, cuando detalla las atribuciones del Presidente del Estado, indica que debe “designar a las ministras y a los ministros de Estado, respetando el carácter plurinacional y la equidad de género en el gabinete ministerial”.

En el gabinete saliente, que estaba integrado por 21 ministros, había seis mujeres. Virginia Velasco (Justicia), Ariana Campero (Salud), Verónica Ramos (Desarrollo Productivo), Marianela Paco (Comunicación), Lenny Valdivia (Transparencia) y Alexandra Moreira (Aguas) integraban la estructura anterior.

Las mujeres que integran el gabinete que fue posesionado este 23 de enero son Gísela López (Comunicación), Wilma Alanoca (Culturas), Mariana Prado (Planificación) y Ariana Campero (Salud).

La activista Jenny Ybarnegaray considera que cuando el Presidente nombró al 50% de mujeres en su gabinete lo único que hizo fue cumplir la Constitución, sin embargo, en un análisis de fondo indica que da lo mismo que la autoridad sea hombre o mujer porque la presencia femenina no se ha traducido en planes y proyectos para beneficio de las mujeres.

“Mi evaluación a estas alturas del Gobierno es que esa presencia no hace diferencia porque las mujeres entran a ocupar esos cargos con la voz secuestrada, da lo mismo si es hombre o mujer, no he visto que la presencia de las mujeres hubiera hecho diferencia en beneficio de las mujeres”, dijo la analista.

Recordó que a finales de 2008, se aprobó mediante decreto supremo un plan denominado “Mujeres construyendo la nueva Bolivia para vivir bien”, que establecía las directivas para todos y cada uno de los ministerios respecto al tema.

“En los años posteriores, ninguna ministra he visto que haya hecho el menor esfuerzo por aplicar esta norma. Entonces yo me pregunto qué diferencia hace para nosotras las mujeres en términos de planificación y ejecución de presupuestos la presencia de mujeres en el gabinete, da lo mismo que sea un hombre o una mujer”, dijo Ybarnegaray.