Reacciones contrapuestas a la decisión de Trump de salir del TPP

“El TPP es un sinsentido sin Estados Unidos porque se desequilibra la balanza entre intereses fundamentales”, dijo el martes (24.01.2017) el viceportavoz del Ejecutivo japonés, Koichi Hagiuda, en declaraciones a los medios. Sin embargo, el ministro de Finanzas del país, Taro Aso, afirmó que de todas formas su país trabajará con los otros del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, Trans Pacific Partnership, o Tratado Transpacífico, TTP) para promover el libre comercio, aunque que Estados Unidos dispusiera su partida del bloque.

Es un ejemplo de las contradictorias respuestas que se han dado al anuncio de Donald Trump, caracterizadas por el desconcierto. “Creo que Estados Unidos también entiende la importancia del libre comercio. Por lo tanto, es importante mantener una estrecha comunicación”, dijo por su parte el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Fumio Kishida, que confía todavía en convencer a Trump de que retorne al acuerdo. “El señor Trump es consciente de la importancia del comercio libre y justo. Queremos contribuir a que comprenda bien el significado estratégico y económico del TPP”, añadió Hagiuda.

¿Funcionará con un miembro menos?

Australia, por su parte, apostó por seguir adelante con el tratado sin la presencia estadounidense. “Es una gran vergüenza, pero no es algo sorpresivo”, dijo el ministro de Comercio de Australia, Steve Ciobo, al referirse a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ciobo añadió que le gustaría ver que el TPP funciona con un miembro menos y que ya ha sostenido conversaciones al respecto con Canadá, México, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Malaisia. “Ciertamente existe un potencial para que China se una al TPP”, aseguró por su parte el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull

“No hay posibilidad de mandar un proyecto que no incluye a Estados Unidos, porque esa es una de las cláusulas que está en el acuerdo”, afirmó previamente el Heraldo Muñoz, canciller chileno. “Vamos a persistir en la apertura al mundo y en la integración bajo distintas modalidades”, tal como Chile lo ha hecho en el pasado “con acuerdos bilaterales, subregionales y regionales”, aseguró no obstante en rueda de prensa. “Pero ya no será el TPP, sería algo distinto, que debe ser conversado con nuestros socios”, aclaró.

Tras el anuncio, México anunció que buscará sellar acuerdos bilaterales con los países que integran el TPP. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que, “ante la evidente dificultad de materializar” el acuerdo, “México iniciará de inmediato conversaciones que generen nuevos acuerdos comerciales bilaterales

con los países participantes de ese tratado”

El TPP fue negociado bajo el Gobierno del anterior presidente estadounidense, Barack Obama. De haberse confirmado, habría sido el mayor pacto comercial jamás firmado en términos de producto interior bruto de los 12 países miembro, además de Estados Unidos, México, Chile, Perú, Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.

LGC (dpa/EFE)