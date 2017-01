Sello a ciudadanos argentinos se aplicaba en Pocitos

El cónsul de Bolivia en Salvador Mazza aseguró que se vio sorprendido ‘porque al parecer algún periodista de esta localidad viralizó esta imagen’.

Erbol

“Turista prohibido estudiar y trabajar” marca el sello que, según denunciaron muchos viajeros, pone la Dirección General de Migración de Bolivia en los pasaportes de los extranjeros.

Según el periódico El Tribuno de Jujuy, la oficina, ubicada en el puente internacional Pocitos- Salvador Mazza, sorprendió a los ciudadanos argentinos cuando les colocó ese sello en la visa y pasaportes para ingresar al vecino país, ya sea para permanecer en algunas de sus ciudades o como escala para viajar desde el aeropuerto internacional de Santa Cruz de la Sierra.

Una joven cordobesa no dejó pasar esa situación y la dio a conocer mostrando el sello sobre su visa.

La imagen se viralizó y corresponde al trámite realizado el pasado 15 de enero. Al sello habitual de Migraciones del vecino país se superpuso otro donde se lee claramente: “Turista prohibido trabajar y estudiar”.

A esta imagen, que tomó estado público en cuestión de horas, le adjuntaron otras de mujeres bolivianas que trabajan en la ciudad argentina de Salvador Mazza vendiendo jugos y comida en las puertas de la escuela Antártida Argentina, y de otra ciudadana boliviana aguardando para ser atendida en el Registro Civil en la misma localidad. Ambas residen en San José de Pocitos, pero diariamente ingresan para trabajar informalmente.

Ellas, como cientos de ciudadanos bolivianos, nunca fueron impedidas por ningún organismo de control para realizar venta callejera en territorio argentino.

Por lógica y tomando en cuenta la decisión del Gobierno de Bolivia de colocar el sello en cuestión, los comentarios fueron adversos, pero apuntan básicamente a la falta de reciprocidad entre ambas naciones. Los chicos bolivianos cruzan diariamente para asistir a las escuelas de Mazza, familias enteras se asisten en los hospitales del departamento San Martín y las actividades callejeras no tienen restricciones.

Autoridades bolivianas

Omar Velázquez Valdiviezo, cónsul de Bolivia en Salvador Mazza, aseguró que se vio sorprendido “porque al parecer algún periodista de esta localidad viralizó esta imagen, pero lo hizo con mala intención porque entregó este material a varias páginas digitales. Como es de conocimiento público, los ciudadanos argentinos para entrar a Bolivia no necesitan presentar pasaporte, ya que con la sola presentación de su DNI pueden hacerlo sin inconveniente alguno. Pueden permanecer en mi país por el lapso de 3 meses y, en caso de que deban estar más tiempo, con solo informar a Migración pueden quedarse tres meses más”.

El funcionario consideró que “probablemente, la persona que ingresó presentó su pasaporte, aunque no quedan claros los motivos porqué, reitero, a los argentinos no se les requiere su presentación. Al explicar sus motivos por los que va a Bolivia seguramente manifestó que lo hacía en condición de turista y por eso le colocaron ese sello porque, de hecho, el turista va a dejar divisas y no a trabajar ni a estudiar.

Para esos casos hay otras visas que entrega Migraciones, como sucede en cualquier otro país”, explicó el diplomático.

Sello no autorizado

Según una publicación de la prensa, fechada el sábado 21 del corriente, “la Dirección General de Migración respondió este viernes (por el pasado 20) a la polémica desatada en las redes sociales a partir de la publicación de un sello de ingreso a Bolivia, y aseguró que el mismo no está autorizado y por tanto se procederá a su destrucción. Aclaramos que bajo la normativa vigente, el sello “Turista prohibido trabajar y estudiar” no se encuentra autorizado y por lo tanto se procederá a la prohibición de su uso y destrucción”.

“La imagen del sello fue difundida inicialmente por el periodista de América TV, Eduardo Feinmann, y a partir de allí se registró una serie de pronunciamientos, principalmente, entre usuarios de Twitter en el vecino país. Incluso a esa cadena de manifestaciones se sumó el polémico periodista Jorge Lanata”, informó el periódico de mayor tirada de Bolivia.

Fuente: paginasiete.bo