¿Son Rooney Mara y Joaquin Phoenix la nueva gran pareja de Hollywood?

Según varios medios norteamericanos, se enamoraron en su último rodaje juntos y se les ha visto en un lugar, digamos, curioso.

Si confundiéramos actores y personajes, hoy podríamos decir que Her, la película de Spike Jonze, está teniendo una secuela muy curiosa: han saltado las alarmas de una posible relación sentimental entre Rooney Mara y Joaquin Phoenix. No hay nada confirmado por parte de los actores, pero Page Six insiste en que se enamoraron durante el rodaje de María Magdalena, la película de Garth Davis que les ha mantenido trabajando juntos los últimos meses y que ha dejado imágenes tan curiosas como esta:

This is a picture of Rooney Mara smoking a cigarette on the set of her new Mary Magdalene movie pic.twitter.com/JdOYy3MC5B

— Josh Duboff (@JDuboff) 28 de noviembre de 2016