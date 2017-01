“Yo no dije eso”: la hija de Frank Sinatra acusa a la CNN de mentir

La cantante y actriz Nancy Sinatra. Steve Marcus Reuters

Nancy Sinatra dio su opinión sobre la decisión de Donald Trump de usar una de las canciones de su padre en la toma de posesión. Sin embargo, sus declaraciones fueron motivo de polémica.

La cantante y actriz estadounidense Nancy Sinatra, hija del famoso cantante Frank Sinatra, acusó a la CNN de calumnia tras un artículo que asegura que no le gustaba la idea de que una canción de su padre sonara en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, celebrada este viernes.

El canal estadounidense basó sus argumentos en un tuit publicado por Sinatra en el que respondía a la pregunta de una usuaria: “¿Está bien o mal que este hombre [Trump] use la icónica canción ‘My Way’ para el viernes en la noche?”. A lo que la también cantante respondió: “Solo recuerda la primera línea de la canción”, en referencia a la frase “and now the end is near”, es decir, “ahora el final está muy cerca”. Sin embargo, minutos después, la artista eliminó la publicación.

Luego del artículo de la CNN, bajo el titular ‘Nancy Sinatra no está contenta con que Trump use una canción de su padre en la ceremonia de investidura’, la hija del músico se pronunció y afirmó: “Eso no es cierto. Yo nunca dije eso. ¿Por qué miente la CNN?”. Posteriormente el medio modificó el titular, y el tuit también fue borrado de la red social.

Según informó ‘The Independent’, a comienzo del mes de enero Nancy Sinatra había señalado que si su padre estuviera vivo no apoyaría al republicano. Al mismo tiempo, su hermana, Tina Sinatra, afirmó en una entrevista que el propio cantautor llegó a odiar la canción ‘My Way’ a pesar de su éxito por ser una pieza “egoísta y autoindulgente”.

Fuente: actualidad.rt.com