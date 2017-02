Beñat: “Estoy contento por la contundencia del equipo”

El entrenador de Bolívar se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo luego de las primeras tres fechas. Beñat destacó la labor de Sirino, que lleva cuatro goles.

LIGA

El técnico celeste evaluará a jugadores como Ronald Raldes para ser tomados en cuenta como titular para el próximo partido. Foto: Luis Sandoval

Bolívar es líder del Apertura con nueve unidades y además con 11 goles, en tres fechas disputadas. El técnico de la academia paceña Beñat San José está conforme con el rendimiento de su elenco. “Estoy contento por la contundencia del equipo y por lo que muestran en el campo de juego”, dijo el DT español.

Beñat destacó la actuación del uruguayo Gastón Sirino, que suma cuatro tantos y es el goleador de los celestes. El charrúa aún está en proceso de aclimatación. “A pesar que no está a plenitud, está rindiendo y se lo pudo apreciar ante Real Potosí, ya que jugó todo el partido”, sostuvo el entrenador celeste.

Hasta el momento son el equipo con la valla menos vencida; en las tres fechas solo le anotaron un gol y fue en su visita a San José (1-4). “El equipo está bien, pero tenemos que seguir mejorando para poder conseguir lo que queremos”, dijo Beñat.

El plantel celeste tiene previsto viajar a Tarija, este jueves, para jugar un partido amistoso ante Ciclón, ya que este domingo no jugarán la cuarta fecha ante The Strongest porque el estadio Hernando Siles no está en condiciones de ser utilizado y solo está disponible para duelos de la Copa Libertadores. El clásico paceño 204 fue reprogramado para el 5 de abril.

Fuente: diez.bo