Beyoncé, demandada por utilizar las frases de un ‘youtuber’

La familia del fallecido Messy Mya le exige 20 millones de dólares por apropiarse sin autorización de la voz del también activista político

Lemonade fue un álbum que nació entre polémicas. Primero se dijo que era la vía de escape que Beyoncé había utilizado para superar la supuesta infidelidad de su marido, Jay- Z. Más tarde el cineasta Matthew Fulks la acusó de haberse inspirado en su cortometraje Palinoia para el vídeo de presentación y la demandaba por derechos de autor. Ahora son los representantes legales de la fallecida estrella de YouTube Anthony Barre, más conocido como Messy Mya, los que alegan que la diva utilizó frases de Mya en su tema Formation sin autorización legal.

La familia de la youtuber le exige 20 millones de dólares (18,7 millones de euros) a la cantante por haber utilizado sin permiso frases de los vídeos Booking the Hoes From New Wildings y A 27 Piece Hug. Los demandantes aseguran que Beyoncé usó mensajes como What happend at the New Orleans y Bitch, I’m back by popular demand y que los herederos no “recibieron nada… No tenían conocimiento de que lo fuera a utilizar, tampoco le dio los créditos ni remuneración alguna”. También aseguran que intentaron comunicarse con la estrella del R&B, pero que no obtuvieron ninguna respuesta.

Los representantes de Barre, principalmente su hermana, demandan no solo a Queen Bey sino también a Sony Music y Jay-Z, según informa Forbes. Gracias a su influencia en YouTube Mya se convirtió en una reconocida cara que luchaba contra la violencia en Nueva Orleans. Sin embargo, fue asesinado en 2010.