“El amor requiere tiempo, pero no son pacientes”: El video viral explica cómo son los ‘millennials’

pexels.com

La crianza, la tecnología, la impaciencia y el entorno son los trazos con los que el escritor Simon Sinek compone un certero y conmovedor retrato de la nueva generación.

Simon Sinek es un escritor de origen británico experto en motivación, y sus charlas y escritos sobre el tema del liderazgo le han procurado bastante popularidad.

Un extracto de una entrevista que le hicieron en el progama ‘Inside Questión’ se ha vuelto viral por la agudeza con la que describe los principales problemas que sufre la generación de los llamados ‘millennials‘, por la profundidad del retrato psico-social que hace de sus circunstancias y por la claridad de su exposición, que además tiene un trasfondo que la hace especialmente entrañable.

Los quince minutos que dedica a analizar la cuestión constituyen un interesante documento, revelador en si mismo y valioso como punto de partida de un debate social muy importante. Sinek retrata una realidad en la que muchos telespectadores se han visto reflejados, y de la que otros muchos han querido desmarcarse, pero es un retrato que, en todo caso, no ha dejado indiferente a nadie.

El escritor habla esquemáticamente de cuatro grandes cuestiones que afectan a los ‘millennials’: crianza, tecnología, impaciencia y entorno.

Con respecto a la crianza, declara que los ‘millennials‘ son en realidad el fruto de “estrategias fallidas”, y explica que, “por ejemplo, les dijeron que eran especiales todo el tiempo, que podían tener todo lo que quisieran, consiguieron mejores notas porque sus profesores no querían enfrentarse a sus padres, y se les dio medallas sólo por participar”. Las consecuencias en la edad adulta, según Sinek, han sido moralmente devastadoras: “Caen en el mundo real y se dan cuenta de que no son especiales en absoluto, de que su mamá no va a poder conseguirles un ascenso, que no basta con desear algo para conseguirlo, que no te dan nada sólo por participar …y toda su auto-imagen se viene abajo en un instante”.

La peligrosa adicción a las redes sociales

Con respecto a las tecnologías y a las redes sociales, el diagnóstico de Sinek, cuya explicación y desarrollo recomendamos escuchar en el vídeo, es tan claro como demoledor: crean una peligrosa adicción. “No hay nada malo en las redes sociales, el problema es el desequilibrio“, matiza en cualquier caso. Con todo, lo más interesante de esta explicación es el terrible relato de cómo las relaciones superficiales típicas del entorno digital han ido sustituyendo a las relaciones humanas profundas, y del proceso por el cual la generación de ‘millennials’ ha ido quedándose sin recursos por no haber aprendido a fomentar las verdaderos vínculos entre personas.

Uno de las peores consecuencias del abuso de las nuevas tecnologías es que su funcionamiento, basado en la satisfacción y la gratificación inmediata, ha mermado considerablemente la capacidad de ser pacientes entre estos jóvenes, lo cual tiene profundas y preocupantes implicaciones, si tenemos en cuenta, como Sinek, que “ciertas cosas que de verdad importan, como el amor o el éxito laboral, la alegría, la plenitud, la autoestima…requieren tiempo”.

Las consideraciones de este experto comunicador sobre los ambientes corporativos y la necesidad de re-humanizarlos también son muy recomendables. En general, sus palabras ayudan a entender mejor las circunstancias y peligros a los que se enfrenta toda una generación en cuyas manos está nuestro futuro inmediato.

Fuente: actualidad.rt.com