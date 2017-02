Estrategia del Gobierno sobre el 21F instruye a funcionarios qué no decir sobre Evo y Gabriela

El Gobierno sostiene una campaña institucional en la que los medios estatales posicionan el hashtag #21FDiaDeLaMentira, como lo reconoce la exviceministra de comunicación, Claudia Espinoza, en una nota difundida por el portal Rebelión.

La Paz, 15 de febrero (ANF).- El Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) como parte de su campaña institucional contra los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, instruyó a sus funcionarios qué no decir sobre la relación del presidente Evo Morales y su exnovia Gabriela Zapata, en el presunto caso de tráfico de influencias, y por el contrario recomienda destacar las “mentiras” de los medios de comunicación.

“A la pregunta de la relación entre Gabriela Zapata y el Presidente Evo Morales, no se hacen comentarios sobre la vida personal de nadie, pues solo buscan generar un morbo innecesario. Lo importante son las mentiras generadas por los medios para confundir a la población”, se lee en parte del escrito que fue facilitado a ANF por fuentes cercanas al Gobierno.

De manera coincidente, la ministra de Comunicación, Gisela López, consultada este miércoles sobre la relación Morales-Zapata, respondió: “Yo no me voy a referir en ningún momento a la vida particular del Presidente ni del Vicepresidente”.

López indicó que se puede referir “a que existe una sentencia de una juez del menor que establece la no existencia del niño y esa sentencia está sustentada en pruebas documentadas”, así como al informe de la Asamblea Legislativa Plurinacional que establece “la no existencia de tráfico de influencia” y las “mentiras” que se difundieron y publicaron en torno al tema.

La segunda recomendación del Gobierno a sus funcionarios se refiere a Gabriela Zapata y dice “hay que insistir en que somos respetuosos con la justicia y debemos dejar que la misma actúe. En cualquier caso Zapata fue un instrumento utilizado por operadores políticos con el fin de dañar la imagen del Presidente Evo Morales”.

El Gobierno sostiene una campaña institucional en la que los medios estatales posicionan el hashtag #21FDiaDeLaMentira, como lo reconoce la exministra de comunicación, Claudia Espinoza, en una nota difundida por el portal Rebelión.

En esta campaña el Gobierno difunde material con su versión de los hechos que rodearon el referéndum del 2016, sufragio en el que la mayoría de la población dijo No a la modificación de la Constitución Política del Estado para habilitar al presidente y vicepresidente a una nueva repostulación, en los comicios de 2019.

Tras los resultados adversos, el Gobierno responsabilizó a cuatro medios de comunicación y periodistas de su derrota por haber “mentido” a la población, desprestigiar a Evo Morales y ocasionar la derrota.