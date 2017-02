Matt Damon tuvo la mejor reacción de todas ante la inesperada noticia de los mellizos de George Clooney

¿Acaso no es el amigo más adorable que hay?

Matt Damon no podría estar más entusiasmado ante la primera paternidad de su buen amigo George Clooney, quien junto a su esposa Amal Alamudding revelaba ayer jueves que están esperando mellizos que nacerán el próximo verano. A diferencia del resto del mundo, el intérprete se enteró de la buena noticia hace ya unos meses, mientras trabajaba en una nueva película con el veterano artista y este no dudó en confesarle en la más estricta intimidad que su mujer estaba embarazada.

“Estuvimos rodando juntos este otoño y, en un momento concreto, me tomó del brazo y me llevó a una esquina para contarme algo. Me lo dijo y casi me pongo a llorar. Estoy tan feliz por él… Y le pregunté que de cuándo estaba [Amal]. ‘Ocho semanas’, me respondió'”, explicó en conversación con el portal de noticias Entertainment Tonight Canada.

E! NEWS > OMG! OMG! ¡Amal Clooney está embarazada de mellizos! ¡Mira su pancita! (+ Foto)

Todavía conmocionado por tan sorprendente noticia, el intérprete fue finalmente capaz de contener las lágrimas y, en su lugar, no dudó en reprender cariñosamente a Clooney por haberle revelado una situación que, en su opinión, tenía que mantenerse en el más estricto secreto tanto tiempo como fuera posible.

“En vez de llorar, reaccioné diciéndole: ‘¿Pero te has vuelto loco? No se lo digas a nadie más, ¿es que no conoces la regla de las doce semanas?’. Por supuesto que no sabía nada de eso… Me contestó con un ‘Déjame en paz’ y cuatro semanas después le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que no me preocupara”, reveló.

E! NEWS > Así es como Ben Affleck y Matt Damon siguen demostrando que son los mejores amigos del mundo entero.

Teniendo en cuenta que es todo un experto a la hora de dosificar la información relativa a su plano más íntimo, al tener cuatro hijas con su mujer Luciana Barroso, ahora Damon está convencido de que su amigo George y la abogada Amal están gestionando a la perfección su idílica vida en común y de que la llegada de sus dos retoños no hará sino intensificar el profundo amor que se profesan.

“Estoy muy emocionado por los dos. Tengo que decirlo, ella es maravillosa y creo que a George le ha tocado la lotería en ese sentido. Van a ser unos padres geniales, esos niños tienen mucha suerte de tener los padres que tienen”, apuntó en la entrevista.

E! NEWS > OMG! ¿George y Amal Clooney están en la vista de ISIS? (+ Video)

Fuente: eonline.com